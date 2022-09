Etf, Franklin Templeton guarda alle opportunità del Metaverso

Franklin Templeton ha reso disponibile un nuovo Etf Ucits per consentire agli investitori europei di accedere a una selezione di società legate allo sviluppo del metaverso.

Il Franklin Metaverse Ucits Etf, gestito da Dina Ting, head of global index portfolio management, e Lorenzo Crosato, Etf portfolio manager, Franklin Templeton, si basa sul Solactive Global Metaverse Innovation Net Total Return Index composto da titoli azionari globali emessi da società che hanno, o si prevede che avranno, un'esposizione significativa al Metaverso e alle tecnologie blockchain di supporto. Le società che si ritiene non siano in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite sono escluse dall'indice.

Caroline Baron, head of Etf business development, Emea, Franklin Templeton, ha commentato: “Si prevede che il valore del metaverso cresca fino a 5 trilioni di dollari entro il 2030 e, per cogliere questa opportunità di crescita, abbiamo collaborato con il fornitore di indici Solactive per sviluppare un Etf distinto supportato dalla dimensioni e dalle risorse di Franklin Templeton”.

Demis Todeschini, senior Etf sales specialist per l’Italia, Franklin Templeton ha aggiunto: “Il Metaverso è la prossima frontiera di Internet dove luoghi virtuali prenderanno il posto delle pagine web creando un nuovo mondo che vive grazie alle tecnologie digitali. Si prevede che influenzerà numerosi aspetti della vita quotidiana, ad esempio le interazioni sociali, i metodi di studio e lavoro, le modalità di acquisto oltre a tanti altri aspetti della vita di ognuno di noi che, ad oggi, non possiamo neanche immaginare. Il nostro Etf permetterà agli investitori italiani di ottenere un'esposizione a questo trend ad un costo competitivo e con la trasparenza e liquidità offerta dalla quotazione su Borsa Italiana”.