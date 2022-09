Fineco si fa in quattro nel Nord-Est

Quattro nuovi ingressi nella rete Fineco che arriva così a contare oltre 2.800 professionisti.

Il rafforzamento interessa in particolare l’area del Nord Est, coordinata dall’area manager Ottavio Corali.

Si tratta di due professionisti senior provenienti dal settore assicurativo: Emanuele Carminati, nuovo acquisto della squadra del group manager Fabio Franzoni a Palazzolo sull’Oglio, e Jeff Pedrini, che a Brescia entra nel team del group manager Luca Tomasoni.

Iniziano invece il proprio percorso nella consulenza finanziaria Matteo Macchion, operativo a Castelfranco Veneto sotto la guida del group manager Attilio Orefice, e Alessio Chillemi che entra insieme a Carminati nella squadra del group manager Franzoni.

“Anche nel mese di agosto non si è fermata la nostra attività di reclutamento e siamo molto soddisfatti di aver potuto accogliere in area altri quattro professionisti, che portano il totale dei consulenti operativi nella mia struttura a 293. La nostra strategia di rafforzamento del team si muove su due binari: da un lato ricerchiamo profili senior con consolidata esperienza, che possano integrare e rafforzare le competenze all’interno dei team e rappresentare da subito un valore aggiunto grazie alla loro esperienza e riconoscibilità già acquisita sul territorio. Dall’altro diamo spazio ai giovani ai quali in Fineco siamo in grado di offrire un programma specifico di alto livello che si sviluppa con percorsi di formazione ad hoc e si completa con l’affiancamento da parte di tutor esperti per l’avviamento di un’attività di successo” commenta Ottavio Corali.