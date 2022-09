Bnp Paribas porta gli “investimenti in tour”

Partirà a fine settembre l’iniziativa lanciata da Bnp Paribas dal titolo “Investimenti in tour. Mercato, strumenti, investimenti: teoria e pratica”.

Il roadshow, organizzato in collaborazione con Certificati e Derivati, toccherà in cinque diverse date altrettante città italiane: Napoli, Roma, Milano, Torino, Padova.

Negli incontri, aperti ad investitori e consulenti finanziari, gli esperti di Bnp Paribas assieme ad analisti e trader esterni spiegheranno come operare sul mercato tramite certificate, con focus specifico sulle funzionalità, meccanismi e strategie operative.

In ogni città è previsto un pomeriggio di formazione gratuita, organizzato da Bnp Paribas e in cui saranno presenti gli analisti di Certificati e Derivati, che mostreranno alcune tecniche operative di trading.

Saranno presenti anche gli esperti di Bnp Paribas che presenteranno le ultime novità dell’offerta, con un focus particolare sui certificate a leva variabile.

Nevia Gregorini, head of exchange traded solutions di Bnp Paribas Corporate and Institutional Banking ha dichiarato: “Bnp Paribas è da sempre impegnata nell’ambito dell’educazione e formazione finanziarie. Questo roadshow ci permetterà di essere presenti in cinque città per spiegare come ricercare il rendimento nell’attuale contesto attraverso un portafoglio diversificato ed efficiente e grazie ai vantaggi offerti dai certificate, strumenti estremamente flessibili in grado di rispondere a diverse situazioni di mercato e che possono fare leva su vari tipi di sottostanti, dalle azioni agli indici, fino alle materie prime”.

Per conoscere le tappe previsti e per per iscriversi alle tappe del roadshow è possibile chiamare il numero verde 800 92 40 43 o consultare la pagina dedicata.