Goldman Sachs: nuove emissioni a cedola mista con scadenza a 5 anni

Goldman Sachs ha emesso nuove obbligazioni con cedola mista e scadenza in data 6 settembre 2027.

Le nuove obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso e Mobile in Euro con durata 5 anni, offrono agli investitori un flusso cedolare annuale fisso pari a 2,50% per i primi due anni e flussi cedolari annuali variabili pari al tasso di riferimento Euribor 3 mesi con un minimo di 2,50% annuo, senza un valore massimo. A scadenza è previsto il rimborso integrale del valore nominale.

Gli investitori riceveranno una cedola fissa annuale alla fine dei primi due anni dalla data di emissione. Dal terzo anno fino alla data di scadenza, l’emittente corrisponderà cedole annuali variabili lorde legate all’andamento del tasso di riferimento (Euribor 3 mesi) con valore minimo pari a 2,50%, senza un valore massimo. In uno scenario in cui il tasso di riferimento assuma un valore inferiore a 2,50%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 2,50% lordo, 1,85% netto). Nel caso in cui il tasso di riferimento assuma un valore pari o superiore allo 2,50%, la cedola annuale lorda risulterà pari al tasso di riferimento stesso.

Gli investitori riceveranno a scadenza un ammontare pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni, fermo restando il rischio di credito dell’emittente.