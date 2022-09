JP Morgan: Alfieri cede il timone a Aurilia

A seguito della sua decisione di lasciare il gruppo JP. Morgan dopo 23 anni di servizio, Lorenzo Alfieri si prepara a passare il testimone a Andrea Aurilia, managing director - in JP Morgan Asset Management da 11 anni.

La società in una nota ufficiale ha reso noto di voler confermare la fiducia nell’operato sin qui realizzato designando come suo successore Aurilia in modo da continuare la strada percorsa nei 28 anni di presenza in Italia.

Lorenzo Alfieri resterà nel suo ruolo di country head sino all’avvicendamento che avverrà a febbraio 2023. Nei prossimi mesi Aurilia lavorerà al fianco di Alfieri per assicurare una transizione all’insegna della continuità.

"Non possiamo che ringraziare Lorenzo Alfieri per gli anni che ha dedicato a fare crescere J.P. Morgan Asset Management in Italia. Grazie alla sua visione, alla sua leadership e alla sua capacità di coltivare relazioni profonde e durature ha gestito un business di successo che ha segnato traguardi importanti in termini di masse, di innovazione e di riconoscimento nel mercato servendo con dedizione i clienti italiani e raggiungendo livelli di eccellenza nella relazione e nel servizio", ha commentato Massimo Greco, head of Emea Funds di JP Morgan Asset Management, "Andrea Aurilia è entrato in JP Morgan Asset Management nel 2011, si è occupato per lungo tempo di alcuni tra i clienti chiave del business contribuendo attivamente alla sua espansione e rappresenta la persona migliore per guidare la società in Italia negli anni a venire".

Lorenzo Alfieri, country head Italia di Jp Morgan Asset Management, ha commentato: ‘Sono orgoglioso dei risultati ottenuti dal team di JP Morgan Asset Management in Italia in questi oltre 20 anni e mi fa piacere poter lasciare il testimone a un professionista che ha speso molti anni crescendo in questa realtà e che incorpora i valori che contraddistinguono la nostra società’.

Nei 23 anni trascorsi in azienda Alfieri ha ricoperto diversi ruoli fino ad approdare, nel 2012, alla guida dell’asset manager in Italia. E' stato inoltre vicepresidente di Assogestioni ed è attualmente presidente del Comitato Sostenibilità dell’Associazione.