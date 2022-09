Mps: Anima pronta a intervenire per l’aumento di capitale

Anima Holding potrebbe essere disponibile ad intervenire nell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro di Mps. Secondo quanto anticipato nei giorni scorsi dall’Ansa, e trapelato negli ambienti finanziari, la società di gestione del risparmio, che dispone di una cassa di circa 350 milioni, potrebbe mettere sul piatto una cifra compresa tra i 150 e 250 milioni di euro.

Mps resta quindi osservata speciale nell’attesa dell’assemblea in presenza del 15 settembre. Con il ministero dell’Economia e delle Finanze al 64,23 per cento del capitale, l’assemblea, dovrebbe rappresentare però solo un passo formale per autorizzare un’operazione iperdiluitiva sul capitale della banca.

La strada è già delineata: incassato all’inizio della scorsa settimana il nulla osta da parte della Banca Centrale Europea all’operazione, registrate le indicazioni favorevoli dei proxy advisor, i passi successivi all’assemblea prevedono il deposito del prospetto informativo dell’aumento, la sua approvazione o eventuale revisione e il lancio dell’aumento. Idealmente l’aumento dovrebbe concludersi il 12 novembre, come sottolinea oggi Il Corriere, in modo da permettere di finanziare le uscite del personale, che si dovranno a loro volta concludere definitivamente entro il 30 novembre

Nei giorni scorsi intanto, sulla scia delle indiscrezioni relative al possibile intervento di Anima, il titolo Mps ha messo il turbo a Piazza Affari e nella sessione di venerdì ha chiuso con un rally pari a +6,85%, a 0,3560 euro.

Ma restano alcune incognite: come riferisce l’Ansa, “il sostegno di Anima è subordinato al rafforzamento della partnership commerciale con Siena nel risparmio gestito, in scadenza nel 2030, e potrebbe rappresentare un contributo importante alla riuscita di una ricapitalizzazione che si prospetta molto impegnativa”.