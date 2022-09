Etf, WisdomTree inserisce la Blockchain nella gamma tematica

WisdomTree investe nella blockchain con il nuovo WisdomTree Blockchain Ucits Etf.

Quotato su Börse Xetra e Borsa Italiana, intende replicare il prezzo e la performance del rendimento, al lordo di commissioni e spese, del WisdomTree Blockchain Ucits Index e ha un Ter dello 0,45%.

L'indice proprietario si avvale dell’esperienza di WisdomTree in fatto di innovazione e self-indexing (autoindicizzazione) ed è progettato per replicare la performance di società che operano principalmente nel settore delle tecnologie blockchain e delle criptovalute e soddisfano inoltre i criteri Esg.

L'Etf (Wblk) integra la gamma WisdomTree di tracker di singole criptovalute e di Etp su panieri cripto con copertura fisica, fornendo un metodo supplementare agli investitori in cerca di esposizione alla crescita potenziale degli asset digitali e dell'infrastruttura blockchain.

Il Wblk rappresenta un'evoluzione della competenza in materia di asset digitali di WisdomTree, che nel 2019 ha lanciato uno dei primi Etp su criptovalute con replica fisica al mondo.

Pierre Debru, head of quantitative research & multi asset solutions, Europe, WisdomTree, ha affermato: “Gli investitori vedono spesso l'investimento in asset digitali o collegati alla blockchain come un investimento tematico, dato il loro potenziale di crescita elevato: si tratta di un buon paradigma da adottare per concettualizzare l'investimento in questo ambito. La varietà delle applicazioni e dei casi di utilizzo per la blockchain sta diventando più evidente e si riscontra nei settori dell'intrattenimento, dell'archiviazione cloud e nel gaming, tra gli altri. Anche se il Bitcoin è stata la prima blockchain creata e finalizzata a diventare un sistema di pagamento rivoluzionario, l'ecosistema si è evoluto ben oltre questa sfera. Nel corso degli anni l'idea della blockchain è stata ampliata a supporto dei contratti smart e della conservazione dei dati relativa ai token non fungibili e il futuro sembra roseo per le società specializzate nella blockchain, anche se ci troviamo nelle prime fasi della diffusione".

Alexis Marinof, head of Europe, WisdomTree, ha aggiunto: “Il Wblk combina la nostra competenza nel self-indexing con la nostra conoscenza approfondita degli ecosistemi degli asset digitali e della blockchain, offrendo agli investitori un'esposizione pura a questo megatrend tecnologico dirompente. Questo Etf è un'evoluzione naturale della nostra pluripremiata piattaforma di Etf tematici e vanta forti sinergie con la nostra piattaforma di Etp su criptovalute. Crediamo che la blockchain sia una tecnologia innovativa che ha le potenzialità per rivoluzionare i settori e consentire l'uso di nuovi modelli imprenditoriali. Le applicazioni potenziali della tecnologia sono sterminate e ci aspettiamo che emergano nuovi casi di utilizzo della blockchain nei prossimi decenni".

Il Wblk è l'ottavo Etf nella gamma dei prodotti azionari tematici di WisdomTree, il cui valore ammonta a 1,1 miliardi di dollari, ed è il terzo lanciato nel 2022 assieme a WisdomTree Recycling Decarbonisation Ucits Etf (Wrcy) e a WisdomTree New Economy Real Estate Ucits Etf (Wtre).