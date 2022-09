Generali Global Infrastructure diventa “Infranity”

Generali Global Infrastructure asset manager specializzato in investimenti infrastrutturali sostenibili, diventa “Infranity” e investe in nuove infrastrutture in Europa.

Fondata nel 2018 da Philippe Benaroya, Alban de La Selle e Gilles Lengaigne in partnership strategica con Generali, è la prima società di asset management avviata all'interno dell'ecosistema di società di gestione di Generali Investments.

Philippe Benaroya, founding partner e ceo di Infranity, ha commentato: "In collaborazione con il Gruppo Generali, nostro azionista di maggioranza, siamo molto lieti di presentare oggi la nostra nuova identità, Infranity. Il nuovo nome, che riflette il nostro focus su 'infrastructure' e 'humanity', è coerente con i nostri valori, le nostre competenze ed il nostro impegno per gli investimenti sostenibili. Sin dalla sua nascita nel 2018, la nostra società si è sempre concentrata sulla creazione di valore per conto dei suoi clienti attraverso investimenti in infrastrutture essenziali che favoriscono la trasformazione sostenibile delle nostre economie e società."

Con sede a Parigi, Infranity si avvale di un team di oltre 40 esperti internazionali dedicati all'identificazione e alla strutturazione di opportunità di investimento che rispondono ad alcune delle principali sfide attuali in settori chiave quali la transizione energetica, l'ambiente, la mobilità green, la trasformazione digitale e le infrastrutture sociali.

Dalla sua nascita, Infranity ha attratto oltre 7 miliardi di euro di capitale ed ha costruito un portafoglio di oltre 70 attivi in Europa e Nord America, suddivisi in 11 fondi. Questi includono un fondo di debito infrastrutturale senior da 2 miliardi di euro interamente investito (capitale raccolto tra il 2020 e il 2021).

Attraverso la sua attività, Infranity finanzia progetti infrastrutturali in tutta Europa con recenti investimenti in Italia, Francia, Svezia, Germania, Irlanda e Spagna.