Risparmio gestito: Intesa ( Eurizon), Generali e Poste protagoniste del balzo

Dopo mesi difficili, il peggio potrebbe essere ormai alle spalle. Come rivelano i dati Assogestioni relativi al mese di luglio, grazie a un forte rimbalzo della raccolta pari a 5,4 miliardi di euro, i deflussi del secondo trimestre vengono di fatto annullati mentre il patrimonio complessivo sale a 2.334 mld euro.

Tornano saldamente in territorio positivo anche i fondi aperti che nel corso del mese hanno raccolto più di 2,6 mld euro. Lo spaccato della macrocategoria evidenzia anche il primo segno più in assoluto da inizio anno per i prodotti obbligazionari a +1,44 mld euro a luglio. Confermato anche il forte interesse dei sottoscrittori italiani per i fondi azionari che raccolgono oltre 1,7 mld euro, mentre bilanciati e flessibili registrano rispettivamente 143 e 484 mln di deflussi.

Luglio segna anche il mese migliore da inizio anno per la raccolta dei fondi chiusi, che hanno fatto registrare afflussi netti per 1,1 mld euro, portando il totale di sottoscrizioni delle gestioni collettive nel mese a circa +3,8 mld euro, per un patrimonio di 1.212 mld euro, equivalente al 52% degli asset.

Il restante 48% del patrimonio, pari a 1.122 mld euro, è destinato alle gestioni di portafoglio, la cui raccolta netta a luglio si è attestata a +1,6 mld euro, suddivisi tra 1,3 mld euro per le gestioni istituzionali e 343 mln euro per quelle retail.

A livello societario, le società che più si sono distinte sono Intesa Sanpaolo con oltre 2,3 miliardi (di cui 1,8 miliardi da Eurizon), seguita da Generali con oltre 748 milioni di euro e Poste Italiane, con afflussi netti di poco superiori ai 656 milioni.

I deflussi, per lo più da fondi aperti, penalizzano invece Axa Im per 304 milioni, Amundi per 211 milioni e Ubs Am con 174 milioni.