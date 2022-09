- 11 giorni alle elezioni: Btp italiani alla prova del nove

Sebbene il costo medio di finanziamento del debito italiano sia chiaramente gestibile per il momento, è importante che non venga messo a repentaglio. Questa l'opinione di Sylvain De Bus, deputy head of global bonds.

"Nel corso dell'ultimo anno abbiamo assistito a un marcato allargamento degli spread obbligazionari italiani, guidato dagli aggiustamenti di politica monetaria della Bce.

La fine del programma di acquisto di titoli del settore pubblico (Pspp) e del programma di acquisto di asset ha avuto un chiaro impatto sulle dinamiche dei flussi, mentre il desiderio della Bce di anticipare i rialzi dei tassi ha esasperato la situazione. La riduzione del sostegno della Bce è stata solo parzialmente compensata dal mantenimento della flessibilità di reinvestimento nell'ambito del programma di acquisto di emergenza per le pandemie (Pepp). La Bce ha inoltre annunciato un nuovo strumento anti-frammentazione per favorire il processo di normalizzazione delle politiche.

Sul fronte politico, tutti gli occhi sono puntati sulle elezioni politiche italiane del 25 settembre. I sondaggi elettorali indicano una vittoria della coalizione di destra (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia) che probabilmente porterebbe Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a diventare il nuovo presidente del Consiglio. Sebbene la destra sembri aver attenuato la propria posizione nei confronti dell'UE e sia intenzionata a garantire che le sovvenzioni del programma NextGeneration EU continuino, probabilmente assisteremo a una maggiore spesa fiscale e a tagli alle tasse, in un contesto economico più sfavorevole.

Sebbene il costo medio di finanziamento del debito italiano sia chiaramente gestibile per il momento, è importante che non venga messo a repentaglio dalle molteplici sfide che ci attendono: l'elevato livello del debito pubblico, la rigidità del mercato del lavoro, la crisi energetica, la debolezza demografica, l'incertezza politica e l'evoluzione della politica monetaria della Bce con il front-loading dei rialzi dei tassi.

In questo contesto, manteniamo il nostro atteggiamento prudente nei confronti del debito sovrano italiano (sottopeso di duration e peso rispetto ai nostri benchmark), poiché le notizie sfavorevoli sul fronte economico, fiscale o politico potrebbero potenzialmente portare a un ulteriore allargamento dello spread e a un aumento della volatilità nel breve termine.

In effetti, l'equilibrio dei rischi rimane fragile per il momento per quanto riguarda le dinamiche politiche, economiche e fiscali, mentre la Bce sta adottando una politica monetaria meno favorevole nonostante l'annuncio della rete di protezione ‘Transmission Protection Instrument (Tpi)’, oltre a un posizionamento generale più prudente degli investitori nei confronti dell'Italia".