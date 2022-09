Ubs Gwm: Andrea Tardy nuovo area head nord ovest

Entra in Ubs Europe Italy Andrea Tardy come nuovo area head nord ovest e coordinatore lato Gwm del client coverage growth entrepreneurs.

Tardy, che dalla sede di Torino riporterà a Rosario Sciacca – coordinatore delle 5 aree territoriali di Ubs Gwm in Italia - avrà la responsabilità di coordinare la presenza dell’area nord ovest, focalizzandosi su servizi di consulenza tailor made e vicinanza fisica agli imprenditori con l’obiettivo di rafforzare le già importanti relazioni sviluppate ed espandere la squadra già presente su questo territorio.

Oltre a tale incarico Andrea sarà il referente primario di Ubs Gwm per l’Italia sull’iniziativa di Gruppo rivolta a quelle realtà che intendono avvicinarsi alle operazioni di finanza straordinaria.

Paolo Federici, market head di Ubs Gwm in Italia, ha commentato: “È un vero piacere annunciare l’’ingresso di Andrea nel nostro team e sono certo sarà fonte di valore per tutto il team di Ubs Gwm in Italia. Il suo consolidato network di relazioni e la sua profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano sono chiave per noi, che da tempo concentriamo molto del nostro focus su questa eccellenza del nostro Paese. Inoltre, l’ingresso di Andrea ci permette di accelerare il percorso di sviluppo che sta coinvolgendo le filiali sul territorio italiano, presenza chiave per garantire una concreta e costante vicinanza a tutti i nostri clienti”.

57 anni e di origine torinese, Tardy ha iniziato la sua carriera professionale nel 1989 in Imi Bank a Lussemburgo e Londra. Nel 1996 è entrato in JP Morgan a Londra nel team equity derivatives, Emea European structuring e marketing, fino al 2000 quando è arrivato ad assumere il ruolo di managing director - Emea head of wealth advisory & emea head of investment solutions.

Nel 2007 si è trasferito in Svizzera ed è entrato in in Goldman Sachs come head of the Geneva branch, business development Uhnw fino al 2009 quando rientra in JP Morgan con il ruolo di managing director - head of Switzerland – head of business development Uhnw e membro del Global Wealth Management Emea Management Committee. Nel 2017 ha assunto il ruolo di partner nel multi-family office Uhnw Stonehage Fleming e dal 2018 è founder di Bramerton Ginevra.