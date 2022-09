Amundi affida a Ciceri il ruolo di head of Institutional clients coverage

A partire da oggi Francesca Ciceri assume il ruolo di head of Institutional clients coverage di Amundi.

In passato, ha avuto la responsabilità del canale istituzionale di Amundi in Italia. Dal 2011 al luglio 2017 è stata head of institutional and wholesale distribution per l’Italia in Pioneer Investments, con la responsabilità dei mercati italiano, greco, cipriota e maltese. In precedenza. a partire dal 2004, nella medesima società e per gli stessi mercati, aveva ricoperto il ruolo di head of wholesale and third party channels.

Dal 2000 al 2004 è stata sales manager presso Bnp Paribas Am, dopo aver lavorato per la divisione private banking di Merrill Lynch International Bank a Londra.

Laureata in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, Francesca Ciceri ha iniziato il suo percorso professionale nel settore degli investimenti nel 1998.