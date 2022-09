BlackRock rileva solarZero

BlackRock Real Assets, attraverso uno dei fondi che ha in gestione, ha siglato un accordo per l’acquisizione di SolarZero, un'azienda leader nel settore dell'energia solare e delle batterie intelligenti, con sede in Nuova Zelanda.

Si tratta del primo investimento residenziale in energia solare e batterie effettuato dalla divisione Climate Infrastructure di BlackRock nella regione Asia-Pacifico.

Nell'ambito dell'acquisizione, BlackRock Real Assets intende investire oltre 100 milioni di dollari neozelandesi di capitale nei prossimi tre anni per accelerare la crescita della piattaforma tecnologica solare e delle batterie di SolarZero.

Fondata nel 2008, la società fornisce impianti solari su tetto e batterie intelligenti per edifici residenziali, commerciali e comunitari in Nuova Zelanda.

Il sistema è monitorato, gestito e collegato come una centrale elettrica virtuale - una rete di batterie solari e intelligenti - che fornisce energia supplementare quando e dove necessario per supportare la rete elettrica. L'energia solare generata in ogni abitazione viene erogata alla casa mentre quella prodotta in eccesso viene indirizzata verso la rete elettrica. In questo modo, la piattaforma solarZero condivide l'energia generata con l'intera comunità.

La Nuova Zelanda ha fissato l'obiettivo di produrre il 100% di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2035 e di diventare un'economia a zero emissioni di carbonio entro il 2050. Con una penetrazione del solare residenziale attualmente pari al 2% e una domanda di elettricità che si prevede raddoppierà entro il 2050, vi è una forte necessità di aumentare il solare residenziale in tempi rapidi.

L'area Asia-Pacifico è la regione leader per l'energia solare su tetto, che ha rappresentato il 41% della capacità globale nel 2021. SolarZero intende diventare un fornitore globale di "solare come servizio" e ha in programma di crescere in una serie di mercati dell'Asia-Pacifico, con un focus a breve termine sull'Australia, oltre a guardare a Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Singapore e oltre.

Andrew Landman, responsabile per la Nuova Zelanda e l'Australia di BlackRock, ha dichiarato: "Questo investimento dimostra l'impegno costante di BlackRock nel sostenere la regione dell'Australasia nella sua transizione ordinata a zero emissioni. L'investimento in solarZero amplia ulteriormente il portafoglio di infrastrutture per il clima di BlackRock Real Assets nella regione Asia-Pacifico, dopo i recenti investimenti in Akaysha, sviluppatore australiano di batterie, New Green Power, società taiwanese di energia solare, Kredo e Brite Energy Partners, sviluppatori coreani di energia da fonti rinnovabili, e Jolt, fornitore australiano di ricarica per veicoli elettrici, recentemente lanciato in Nuova Zelanda”.