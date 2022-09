Consob: cambio al vertice, Ajello è il nuovo direttore generale

Enrico Ajello è il nuovo direttore generale della Consob in carica per i prossimi cinque anni.

Laureato in Economia e Commercio, dottore commercialista e revisore legale dal 2019 a settembre 2022, ha esercitato l’attività di libera professione. In particolare, ha svolto incarichi su nomina della Banca d’Italia nell’ambito dei provvedimenti assunti nella gestione e risoluzione delle crisi delle banche e degli altri intermediari finanziari, incarichi di consulenza e come componente di organi sociali di società di capitali. Dal 2000 al 2018, ha ricoperto diversi ruoli e posizioni manageriali nel settore finanziario e assicurativo del gruppo Poste Italiane. Tra questi, in particolare, è stato l’amministratore delegato per circa 12 anni di BancoPosta Fondi Sgr, società di gestione del risparmio.

Dal 1999 al 2000, ha lavorato presso Kpmg S.p.A., società di revisione ed organizzazione contabile, come dirigente senior manager.

Dal 1994 al 1999, ha lavorato in Consob - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa - occupandosi di vigilanza.