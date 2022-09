Etf: accordo tra Fineco e Amundi per abbattere i costi

Amundi e FinecoBank hanno siglato un accordo che permette ai clienti italiani della banca titolari di un conto corrente e di un deposito titoli, di accedere ad un’ampia selezione di Etf di Amundi (denominati Amundi Etf o Lyxor Etf) senza commissioni di negoziazione in acquisto e senza importo minimo di investimento.

Questa iniziativa permette di acquistare una selezione di Etf di Amundi senza commissioni di negoziazione sia per ordini singoli, sia per ordini nell’ambito del Pac (Piano di Accumulo del Capitale) denominato “Fineco Replay”, che consente di programmare investimenti automatici nel corso del tempo, anche di importo minimo, su uno o più Etf.

Arnaud Llinas, head of Etf, Indexing & Smart Beta di Amundi, dichiara: “I risparmiatori ricercano sempre più soluzioni diversificate, digitali e a costi contenuti e gli Etf rispondono a questa esigenza. Questa partnership con Fineco facilita l’accesso a una gamma completa di Etf, a ulteriore riprova del nostro impegno continuo per offrire agli investitori soluzioni di investimento in linea con le loro esigenze”.

Paolo Di Grazia, vice direttore generale e responsabile global business di FinecoBank, aggiunge: “Con questa iniziativa proseguiamo nel nostro percorso di costante attenzione al tema dei costi negli investimenti, aprendo ai nostri clienti la possibilità di attuare un'ampia diversificazione affiancata da un'estrema efficienza. Per i risparmiatori si tratta di un’operazione di valore che offre il vantaggio, oltre al profilo economico, di facilitare l'accesso a un brand di elevata qualità, ampliando ulteriormente le opportunità di investimento a livello globale tramite la nostra piattaforma aperta”.