Da Hsbc il primo Etf sullo screening della biodiversità

Hsbc asset management ha lanciato su Borsa italiana il fondo Hsbc World Esg Biodiversity Screened Equity Ucits Etf, il primo del suo genere.

Il fondo, conforme all’articolo 8 della classificazione Sfdr, intende offrire agli investitori uno strumento investire in aziende che presentano solide credenziali in materia di biodiversità.

Replica le serie dell’Euronext Esg Biodiversità Screened Index, sviluppate congiuntamente da Hsbc, Euronext e Iceberg Data Lab (Idl). Si tratta dei primi indici di benchmark investibili con screening incentrato sulla biodiversità e basati su un’ampia gamma di titoli azionari (l’indice di riferimento è l’Euronext World Index)

Il fondo applica tre filtri di esclusione relativi alla biodiversità:

Investimenti socialmente responsabili : un filtro ideato per includere le considerazioni in materia di biodiversità, come ad esempio pesticidi, caccia e caccia alle balene, ecc.

: un filtro ideato per includere le considerazioni in materia di biodiversità, come ad esempio pesticidi, caccia e caccia alle balene, ecc. Screening Esg negativo : rimuove il 25% dei titoli peggiori utilizzando la metodologia Sustainalytics risk performers.

: rimuove il 25% dei titoli peggiori utilizzando la metodologia Sustainalytics risk performers. Idl Corporate Biodiversity Footprint: questa metodologia utilizza la Mean Species Abundance per ottenere lo score sulla biodiversità e valuta quattro delle minacce più rilevanti per la biodiversità stessa: cambiamento climatico, utilizzo del suolo, inquinamento atmosferico e inquinamento idrico.

Una volta implementati tutti i filtri, l’Etf sarà composto dalle prime 500 società che ottengono le migliori performance in termini di Corporate Biodiversity Footprint e di punteggio di rischio Sustainalytics Esg, pur non partecipando alle esclusioni applicate dal filtro rafforzato per gli investimenti socialmente responsabili.

Stefano Caleffi, head of Southern Europe Etf sales, Hsbc asset management, ha affermato: “Questo Etf è l’ultimo della nostra gamma di strumenti sostenibili che stiamo sviluppando a vantaggio dei nostri investitori, per consentire loro di creare portafogli che si occupino di questioni ambientali significative come la biodiversità e il cambiamento climatico. Abbiamo un compito enorme da svolgere nella protezione e nella conservazione della biodiversità, obiettivi che possono essere raggiunti attraverso processi di investimento attenti alla biodiversità “.