Da Leverage Shares 41 Etp a replica fisica sulla Borsa tedesca

Leverage Shares rafforza la sua presenza in Germania e lancia altri 41 strumenti sulla Borsa tedesca. Dallo sbarco di metà aprile 2022, gli Etp quotati su Xetra e sulla Borsa di Francoforte sono 129.

Dopo le prime due quotazioni avvenute nella primavera di quest'anno, Leverage Shares ha reso disponibili nuovi Etp su metalli preziosi, indici, singole società tradizionali e materie prime. Per gli investitori interessati alla dimensione internazionale, sono stati aggiunti prodotti su singoli Paesi come Usa, Cina, Giappone, Corea del Sud e Taiwan.

Oktay Kavrak, director product strategy di Leverage Shares, afferma: "C'è un contesto macroeconomico molto difficile, che però offre anche molte opportunità. Soprattutto in tempi così turbolenti, gli investitori più accorti si concentrano sulla diversificazione e sulla tradizione. Ecco perché al momento ci stiamo focalizzando su materie prime come oro e petrolio, società come Linde, Mercedes Benz,VWe indici, tra cui Germany 40. Per coloro che sono piuttosto scettici riguardo alle attuali decisioni delle banche centrali in materia di tassi d'interesse e all'aumento dei costi di produzione, offriamo la variante short."

Gli Etp su singoli titoli disponibili in Germania sono tutti a replica fisica e la maggior parte di essi sono a leva. Nell'anno in corso, Leverage Shares è già riuscita a superare la soglia dei 2 miliardi di dollari in termini di turnover a livello globale.

Gli Etp di Leverage Shares, unica realtà in Europa a offrire questi prodotti a replica fisica short e a leva, sono quotati anche alla Borsa di Londra, a Euronext Parigi, Euronext Amsterdam e Borsa Italiana.