La finanza in un click: Beewise integra i servizi di Switcho

Beewise, la prima app di investimento digitale del Gruppo Azimut, amplia la propria offerta attraverso la partnership con Switcho, startup fintech che permette di risparmiare su luce, gas, internet, mobile, assicurazione auto e moto. Da oggi, infatti, tutti gli utenti di Beewise potranno accedere direttamente dall’app ai servizi proposti da Switcho cliccando su un link dedicato.

Lanciata a maggio 2022 da Azimut, Beewise è una app gratuita costruita su misura per la generazione Z e i Millennials, ma rivolta anche a un pubblico super retail o low affluent, che permette di investire gradualmente attraverso uno dei cinque portafogli tematici gestiti da manager del team del Gruppo Azimut.

La collaborazione con Switcho permette a Beewise di offrire ai propri utenti un servizio complementare a quello di investimento aiutandoli a risparmiare sulle spese correnti come quelle delle utenze.

Beewise, infatti, non è solo una app per gli investimenti ma anche un utile strumento per avere consapevolezza dei propri comportamenti di spesa e per migliorarli grazie all’integrazione nell’app di una soluzione di personal financial management che consente di visualizzare e controllare tutte le transazioni finanziarie all’interno dell’applicazione creando dei bilanci di spesa mensili personalizzati.

Giorgio Medda, amministratore delegato e global head of asset management & fintech del Gruppo Azimut, commenta: “La community di Beewise sta crescendo e crediamo che gli utenti apprezzeranno la nostra volontà di esser loro ancora più vicini arricchendo la loro esperienza con servizi complementari a quelli di investimento. Abbiamo scelto Switcho per le affinità di intenti e per la comune convinzione che la tecnologia possa concretamente migliorare il futuro delle persone; come Beewise cerca di semplificare gli investimenti rendendoli più comprensibili, Switcho fa lo stesso per i suoi clienti e le loro bollette”.

Matthias Van Den Eede, head of Beewise e business development manager di Azimut Investments, aggiunge "Siamo molto soddisfatti dell’accoglienza e della diffusione che ha auto Beewise ed ora è essenziale continuare a crescere cercando anche nuovi modi per migliorare l’esperienza dell’utente e presentando nuove proposte di valore. Con questo obiettivo, abbiamo deciso di avviare la partnership con Switcho con cui offrire agli utenti della nostra app la possibilità di migliorare la loro salute finanziaria passando facilmente a fornitori di utilities più convenienti. Questo risparmio può innescarne altri e il valore così ottenuto può essere incrementato nel tempo investendo attraverso Beewise. Siamo certi che questa partnership creerà un sistema più completo per gli utenti della nostra app, fornendo loro gli strumenti essenziali per aumentare i loro risparmi”.