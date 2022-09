Simone Ori è il nuovo head of institutional clients di Amundi sgr.

Ori ha ricoperto il ruolo di senior institutional sales manager in Amundi sgr a partire dal 2018, a seguito della fusione con Pioneer sgr in cui era entrato nel 2005 in qualità di Investment risk manager dei portafogli lussemburghesi per poi assumere il ruolo di Institutional client relationship manager e successivamente di Institutional sales manager.

Ha iniziato la sua carriera nel 2002 in Banca Akros, prima come junior equity trader e successivamente nell’ambito del risk management. Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è iscritto all’Albo unico dei consulenti finanziari (Ocf).