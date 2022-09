Pictet amplia la gamma azionaria con Pictet-Positive Change

Pictet asset management amplia la sua gamma di fondi azionari con Pictet-Positive Change, fondo di diritto lussemburghese conforme alla normativa Ucits e autorizzato alla vendita retail nel mercato italiano.

La nuova strategia azionaria globale ha un importante focus sull'impatto positivo generato dai titoli delle aziende in portafoglio, misurato in base all'allineamento agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite. Il fondo è caratterizzato da un approccio di engagement attivo da parte del team di gestione, che supporta le aziende nel percorso di transizione verso condotte più sostenibili.

In particolare, il Pictet-Positive Change, classificato articolo 8 dell’Sfdr, grazie a un approccio bottom-up, che combina analisi fondamentale e di impatto, suddivide le aziende in:

- “leaders”, riferendosi a quelle già allineate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Sdg);

- “improvers”, quelle che stanno già allineando i propri processi agli Sdg, attraverso condotte virtuose;

- "opportunities", quelle che hanno un alto potenziale e mostrano la volontà di volersi impegnare per allinearsi agli obiettivi Sdg.

Attraverso un programma di engagement attivo, il team di gestione supporta quindi le aziende, a seconda del loro stato di avanzamento, a implementare il processo di transizione, incoraggiandole ad allineare le loro politiche, procedure e comunicazioni alle migliori prassi di settore.

Per selezionare le società in base al loro impatto, Pictet am sfrutta il potenziale offerto dall’intelligenza artificiale attraverso uno strumento proprietario basato su tecniche di “natural language processing” (Nlp). Grazie a un sistema di controllo incrociato di keywords, il programma analizza, sistematicamente e con approccio quantitativo, scostamenti positivi e negativi di ciascun programma aziendale per ciascun Sdg. Anche per le imprese già allineate positivamente, lo strumento evidenzia eventuali punti critici e potenziali aree di miglioramento.

Paolo Paschetta, country head di Pictet asset management, ha commentato: “Lo sviluppo economico dell’ultimo secolo è stato ottenuto a caro prezzo per il nostro ambiente. Le sfide che abbiamo di fronte richiedono una transizione accelerata verso un’economia più sostenibile. Per il sistema finanziario, riteniamo che questo implichi una sempre maggiore presa di responsabilità attraverso una sistematica attuazione di pratiche di azionariato attivo per stimolare un rapido miglioramento nell’adozione dei fattori ambientali, sociali e di governance a livello globale. È in questo contesto che si inserisce il nostro fondo Pictet-Positive Change che vuole stimolare un cambiamento positivo nelle aziende in portafoglio. Ciò comporta esercitare i nostri diritti di voto e impegnarci direttamente con le società a supporto del loro percorso Esg nel migliore interesse dei nostri clienti, in ottica di lungo termine”.