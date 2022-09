Banca Generali miglior luogo finanziario in Italia per lavorare

È Banca Generali il miglior datore di lavoro in Italia nel comparto finanziario. A stabilirlo è l’annuale ricerca “Italy’s Best Employers 2022-23” condotta dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza che analizza il livello di soddisfazione dei dipendenti rispetto alle aziende in cui lavorano. Nella classifica, Banca Generali ha ottenuto il massimo dei voti: 100 punti su 100 disponibili. In classifica, Banca Generali precede American Express (83 punti) e Banca Ifis (80 punti), mentre ai piedi del podio arriva Banca Mediolanum (74 punti).

Nell’analisi “Italy’s Best Employers 2022-23” l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza ha preso in considerazione 27 indicatori tra cui clima di lavoro, sviluppo professionale, prospettive di crescita, sostenibilità e valori aziendali. Attraverso un innovativo mix fra social listening e intelligenza artificiale, l’Istituto ha quindi stabilito la classifica analizzando oltre 2000 società e assegnando le medaglie d’oro alle realtà che maggiormente si prendono cura della tutela del benessere dei dipendenti.