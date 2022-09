Da Fidelity International cinque Etf tematici

Fidelity International amplia la sua offerta di soluzioni Etf con il lancio della gamma di Etf tematici, composta inizialmente da cinque fondi domiciliati in Irlanda.

Progettati per cogliere le opportunità derivanti dai trend strutturali di lungo periodo, gli Etf tracciano gli indici tematici di Fidelity, progettati per riflettere la performance dei titoli più rilevanti per uno specifico tema.

I cinque temi oggetto della nuova gamma di Etf, classificati art.8 della Sfdr, sono l'energia verde (Fidelity Clean Energy Ucits Etf), i veicoli elettrici e i trasporti futuri (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation Ucits Etf), il cloud computing (Fidelity Cloud Computing Ucits Etf), la sanità digitale (Fidelity Digital Health Ucits Etf) e il metaverso (Fidelity Metaverse Ucits Etf).

Caratterizzati da un prezzo competitivo e con spese correnti (OCF - Ongoing Charges Figures) allo 0,50%, gli Etf sono disponibili da oggi per le negoziazioni su Borsa Italiana, dopo essere stati lanciati su London Stock Exchange, su Deutsche Börse Xetra e su SIX Swiss Exchange.

Nick King, head of Etf di Fidelity International, ha commentato: "Gli investimenti tematici cercano di identificare e capitalizzare i trend strutturali di lungo periodo, investendo in diversi Paesi e settori per cogliere i fattori di trasformazione dell'economia, delle imprese e della società a livello globale. Molti di questi temi hanno una maggiore attenzione alla sostenibilità e cercano di affrontare specifiche sfide sociali e ambientali".