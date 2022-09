Nuovo corso per l’Ocf: alla guida arriva Marino

Inizia un nuovo corso per l’Ocf. L’Assemblea dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, ha nominato presidente Mauro Maria Marino.

Ampiamente noto nel mondo della consulenza per la sua competenza e conoscenza approfondita del settore, Marino, ex senatore di Italia Viva, torinese, classe 1963, non si candiderà alle prossime elezioni ma si dedicherà a tempo pieno all’industria dell’advisory.

Una nomina che non coglie di sorpresa gli addetti del settore dato il suo impegno a favore di una normativa più efficace e funzionale del mondo della consulenza: a lui va infatti il merito di aver presentato nel 2014, quand’era presidente della Commissione Finanze del Senato, con altri parlamentari, il disegno di legge (poi diventato legge) che stabiliva la trasformazione dell’allora Albo unico dei promotori finanziari in Albo unico dei consulenti finanziari e il passaggio delle funzioni di vigilanza, allora attribuite alla Consob, all’organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati, a cui oggi è demandata la tenuta dell’Albo ( e quindi il futuro Ocf).

Nel 2017, poi grazie a un suo emendamento al decreto Salva Risparmio, venne ufficializzato l’avvio del Comitato per l’Educazione Finanziaria in Italia di cui fa parte lo stesso Ocf.

L’Assemblea, che ha nominato presidente onorario dell'Ocf Carla Rabitti Bedogni, ha poi provveduto alla nomina dei vice presidenti Maurizio Donato e Marco Tofanelli e dei consiglieri Cesare Armellini, Luigi Antonio Criscione, Roberto Dilillo, Rosario Pietro Di Pietro, Guido Pagani e Giuliano Xausa su designazione della categoria degli associati che rappresentano gli iscritti nelle sezioni dell’Albo riservate alle persone fisiche, e dei Consiglieri Claudio Boido, Rossella Martino, Davide Morandi, Francesca Palisi, Giorgio Pietanesi e Massimo Rotondi, su designazione della categoria degli associati che rappresentano i soggetti abilitati e le società di consulenza finanziaria.

L’Assemblea ha infine provveduto alla nomina dei sindaci effettivi, Luigi Vestini su designazione degli associati che rappresentano i soggetti abilitati e le società di consulenza finanziaria e Alfonso Falà su designazione della categoria degli associati che rappresentano gli iscritti nelle sezioni dell’Albo riservate alle persone fisiche.

Riepilogando, gli organi di nuova nomina sono quindi i seguenti: