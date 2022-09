Il gradito ritorno di Massimo Siano (nella foto), managing director & head of Southern Europe di 21Shares, che sarà intervistato dal conduttore Marco Muffato. Siano ha raccontato ai microfoni di InvestireNow la storia incredibile di 21Shares, fondata in un piccolo appartamento di Zurigo da Hany Rashwan e Ophelia Snyder e diventata nell'arco di quattro anni leader mondiale nello sviluppo di Etp sulle Criptovalute. La società che oggi ha sedi a Zurigo e New York, con 100 dipendenti, ha una valutazione da 2 miliardi di dollari. E' quindi appropriato definire 21Shares l'Unicorno degli Etp. Nel corso della puntata Siano ha fatto il punto anche sui progetti di 21Shares.