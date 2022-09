Capital Group lancia Capital Learning, l’education su misura per clienti istituzionali e intermediari

Capital Group ha reso disponibile“Capital Learning”, un servizio di formazione rivolto ai clienti istituzionali e intermediari con sede in Europa e Asia Pacifico.

Capital Learning sarà diretto da Leo Niers, head of Client education, per l’Europa e l’Asia, mentre Kyoko Shimada entra a far parte di Capital Group in qualità di head of Client education per il Giappone. I due lavoreranno a stretto contatto per sviluppare questa offerta dedicata ai clienti.

Avvalendosi dell'esperienza di Capital Group nel campo degli investimenti, Capital Learning permetterà di condividere con i clienti competenze e contenuti su idee e trend di investimento, oltre a fornire moduli di formazione sulla gestione delle attività. I programmi saranno adattati alle esigenze dei clienti e disponibili in diversi formati, tra cui workshop interattivi, webinar, video e podcast.

Capital Learning si basa sull'esperienza di Capital Group negli Stati Uniti nel fornire percorsi di formazione e training ai clienti attraverso la piattaforma di gestione, PracticeLab®.

Leo Niers, head of Client education per l’Europa e l’Asia di Capital Group, ha dichiarato: "Capital Group è al servizio dei clienti da molti anni e il nostro approccio è quello di costruire relazioni durature e significative. Attraverso Capital Learning, offriremo ai nostri partner istituzionali e intermediari finanziari programmi di formazione su misura per coinvolgere i loro clienti e beneficiari". Niers, che proviene da Franklin Templeton, dove era responsabile di un team di consulenti per la formazione in tutta l'area Emea, ha più di 10 anni di esperienza nella creazione e nella realizzazione di contenuti per i clienti.