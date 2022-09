Ovs vola in Borsa grazie a risultati primo semestre

Sulla scia dei risultati del primo semestre dell’anno, Ovs nel primo pomeriggio ha messo a segno un rialzo del 18% ( ultimo prezzo 1,813 alle 14.23).

Nonostante un clima non favorevole agli acquisti di beni quali abbigliamento e accessori, Ovs, player retail con punti vendita fisici e sito ecommerce, ha registrato vendite nette pari a 705,8 milioni in aumento del 17,8% rispetto al primo semestre del 2021. L'ebitda rettificato è pari a 82,3 milioni, in crescita di 22,2 milioni, mentre il risultato netto rettificato è ammontato a 31,9 milioni (13 milioni nel primo semestre 2021).

La società ha previsto per l'intero esercizio "un significativo miglioramento" dei risultati rispetto all'esercizio precedente e intende proseguire con il buyback per ulteriori 20 milioni di euro.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Ftse Mib. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ovs rispetto all'indice di riferimento.