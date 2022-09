Bce pronta a un'altra stretta monetaria

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea “si attende di aumentare ulteriormente i tassi di interesse nelle prossime riunioni, per frenare la domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative d'inflazione".

Lo riporta il Bollettino economico della Banca centrale pubblicato oggi spiegando che a settembre ha deciso di alzare i tassi di altri 75 punti base "perché l'inflazione seguita a essere di gran lunga troppo elevata ed è probabile che si mantenga su un livello superiore all'obiettivo per un prolungato periodo di tempo".

La Bce punta a portare i tassi "a livelli che assicureranno un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2 per cento nel medio termine. Anche in futuro - aggiunge il bollettino - le decisioni sui tassi di riferimento saranno dipendenti dai dati e rifletteranno un approccio in base al quale tali decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione".

Dopo il rafforzamento della prima metà dell'anno "i dati recenti indicano un considerevole rallentamento della crescita nell'area dell'euro, con l'economia che dovrebbe ristagnare nel prosieguo dell'anno e nel primo trimestre del 2023".

Quanto ai rincari dell'energia "riducono il potere d'acquisto dei redditi delle famiglie e, sebbene si stiano attenuando, le strozzature dal lato dell'offerta continuano a frenare l'attività economica. Inoltre, la situazione geopolitica avversa, soprattutto l'aggressione ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia, si ripercuote sulla fiducia delle imprese e dei consumatori", sottolinea la Bce.

“Le perduranti vulnerabilità causate dalla pandemia rappresentano tuttora un rischio per l'ordinata trasmissione della politica monetaria", viene precisato nel Bollettino. "Il Consiglio direttivo continuerà pertanto a reinvestire in modo flessibile il capitale rimborsato sui titoli in scadenza del portafoglio del programma di acquisto per l'emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme, Pepp) al fine di contrastare i rischi a cui è soggetto il meccanismo di trasmissione a seguito della pandemia”.