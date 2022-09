Dpam nomina Pennacchio deputy country head in Italia

Nell'ambito del consolidamento della propria espansione internazionale, e in linea con l'obiettivo di favorire la valorizzazione dei giovani talenti, Dpam ha promosso Aniello Pennacchio a deputy country head della succursale italiana.

Aniello ha iniziato la sua carriera come gestore in Euromobiliare Asset Management sgr prima di entrare in Dpam nel 2015 come institutional sales, diventando successivamente senior institutional sales nel 2019. Aniello ha inoltre ottenuto la qualifica di Cfa Charterholder nel 2018. Per quanto riguarda la sua formazione, Aniello ha conseguito una laurea triennale in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, seguita da una laurea specialistica in Finanza presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi a Milano.

Alessandro Fonzi, Cfa, deputy head of international sales – country head italy, ha aggiunto: “Noi di Dpam guardiamo al lungo termine: avere piani di crescita delle attività ben precisi per ciascun paese, nonché piani di crescita dei team e di successione, è importante per sviluppare le nostre qualità personali e professionali a beneficio di tutti i nostri clienti e distributori presenti e futuri.”