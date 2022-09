Indosuez Wealth Management presenta il nuovo team di senior management

Indosuez Wealth Management, il marchio del Gruppo Crédit Agricole dedicato alla clientela Hnwi e Uhnwi in Italia, ha costituito ufficialmente il nuovo team di senior management che lavorerà al fianco di Bonaventura Canino, nominato direttore generale di Indosuez Italia nel luglio scorso.

Caroline Bouchy, confermata nel suo ruolo di vice direttore generale, assume la responsabilità delle attività di steering, transformation & operations, allargando il suo perimetro a nuove sfide come la digitalizzazione e l’efficienza operativa.

Mario Buquicchio, già responsabile per il wealth management di Crédit Agricole Italia, raggiunge il team di Indosuez Italia dove assume il ruolo di vice direttore generale con la responsabilità delle aree hr, marketing & investment solutions. In tale posizione si occuperà del consolidamento e della crescita – lato Hr – dei team di wealth manager, delle attività di comunicazione e valorizzazione del brand, del governo e dello dell’offerta di prodotti e servizi.

Maurizio Ceron assume il ruolo di vice direttore generale, mantenendo al contempo la responsabilità dell’area wealth management e continuando a guidare la rete commerciale, con l’obiettivo di incrementare le attività di coverage della clientela e delle sinergie con il Gruppo Crédit Agricole in Italia.

"Sono orgoglioso di presentare la nuova squadra di Indosuez Italia, la cui professionalità sarà a disposizione dei nostri clienti - dichiara Bonaventura Canino, direttore generale di Indosuez in Italia. Questa evoluzione nella governance rappresenta un passo in avanti per la strategia di espansione delle attività di wealth management in Italia e conferma l’ambizione di affermarci quale polo di attrazione per tutti coloro in cerca di soluzioni di investimento personalizzate. Indosuez assicura infatti un’offerta su misura, innovativa e di respiro internazionale grazie all’accesso privilegiato alle principali piazze finanziarie di tutto il mondo (Europa, Asia- Pacifico e Medio Oriente), in sinergia con tutte le entità del Gruppo Crédit Agricole”.