Da Azimut un Innovation Day dedicato agli under 35

Si è svolto tra il 20 e 21 settembre l’evento “Azimut Innovation Day”, l’evento riservato ai giovani consulenti finanziari under 35 della rete Azimut Capital Management organizzato presso il campus H-Farm a Roncade.

Al centro dell’incontro l’innovazione della professione nei prossimi anni con un focus particolare sulle opportunità legate al mondo corporate e alle soluzioni di economia reale, sulle quali il Gruppo ha maturato forti competenze.

Diversi gli interventi che si sono susseguiti sul palco tra i quali le testimonianze di alcune start up di successo oggetto di investimento dei fondi di venture capital del Gruppo, oltre alla presentazione delle ultime novità relative a Beewise, l’app di investimento del Gruppo dedicata alla Gen Z e ai millennials, e Azimut Marketplace, la piattaforma gratuita di servizi per Pmi che conta oltre 5.500 aziende registrate.

L’evento è stato, inoltre, occasione per ribadire l’impegno di Azimut nel favorire la crescita di futuri professionisti della consulenza finanziaria e il passaggio generazionale all’interno della sua rete. A testimoniarlo sono diverse iniziative, tra cui il progetto millennials volto ad accompagnare i giovani all’avvio della professione e che ora verrà rinominato “Neos Talent Program”.

Alberto Baldovin, responsabile progetto Neos Talent Program di Azimut Capital Management, ha commentato: “Il dialogo con i consulenti finanziari più giovani è essenziale per costruire il futuro della professione e per gestire al meglio il passaggio generazionale soprattutto in un’industria come la nostra che conta solo il 3% di under 35. In questi anni abbiamo inserito circa 250 giovani e collaborato con 26 università su tutto il territorio nazionale con l’intento di rafforzare la consapevolezza della nostra professione e di come sta evolvendo il lavoro del consulente finanziario grazie anche la spinta delle nuove tecnologie finanziarie e della crescente richiesta da parte delle imprese di nuove soluzioni capaci di soddisfare le loro esigenze finanziarie.”