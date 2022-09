Da Bny Mellon un fondo sostenibile che investe nei paesi emergenti

Da Bny Mellon Investment Management arriva un nuovo fondo dedicato agli investimenti sostenibili focalizzato sui mercati emergenti classificato art.9 ai sensi della Sfdr.

Si tratta del Bny Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund, un fondo della gamma Bny Mellon Global Funds, denominato in dollari e dedicato agli investitori europei.

Gestito da Newton Investment Management, società di Bny Mellon Investment Management con 109 miliardi di dollari di asset in gestione al 30 giugno , mira a combinare l'esperienza di Newton negli investimenti responsabili con il track record dell'esistente Bny Mellon Global Emerging Markets Fund.

Stefania Paolo, country head per l’Italia di Bny Mellon Investment Management, dichiara: "Il lancio del Bny Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund arriva in un momento cruciale per gli investitori europei, in cui la domanda di soluzioni sostenibili è sempre più elevata. Storicamente, però, pochissimi prodotti azionari in Europa sono stati dedicati espressamente alle opportunità sostenibili nei mercati emergenti globali. Grazie alla lunga esperienza di Newton nella gestione di strategie Global Emerging Markets, e alle competenze della società negli investimenti responsabili, il fondo mira a fornire agli investitori una soluzione azionaria emergente in grado di generare una crescita del capitale a lungo termine, aderendo al contempo ai criteri di sostenibilità".

L'approccio di investimento responsabile di Newton verrà utilizzato per individuare opportunità nei mercati emergenti. Ian Smith e Paul Birchenough, global emerging market equity portfolio manager di Newton, commentano così il lancio: "I Paesi a basso e medio reddito rappresentano oltre l'80% della popolazione globale , e una percentuale ancora più elevata delle fasce più giovani. Per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite sarà necessario investire da 5.000 a 7.000 miliardi di dollari entro il 20302. Di questi, si stima che due terzi dovranno essere dispiegati nei Paesi in via di sviluppo. Tuttavia, ad oggi i mercati emergenti rappresentano poco più del 10% degli indici azionari globali”.

Ian Smith, global emerging market equity portfolio manager di Newton

“I dati – commentano i gestori – evidenziano come i bisogni locali siano sotto-serviti e sottorappresentati. Mostrano anche un’opportunità significativa collegata all'aumento dei redditi reali e all'urbanizzazione nei Paesi emergenti, all'adozione di tecnologie per l'energia pulita, all'elettrificazione, alla digitalizzazione e all'assistenza sanitaria. Riteniamo che tutto ciò rappresenti un terreno fertile per investire il capitale in modo sostenibile nel lungo periodo, così da avere un effetto positivo sulla vita delle persone e attingere al tempo stesso a una grande opportunità potenziale di mercato".





Paul Birchenough, global emerging market equity portfolio manager di Newton