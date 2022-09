Institutional Investor: FinecoBank fa incetta di premi

Fineco si è posizionata al primo posto nel sondaggio All-Europe Executive Team condotto da Institutional Investor, tra le più autorevoli testate internazionali del settore finanziario, come “Best Esg” e “Best Company Board” per la categoria small & mid cap.

Nella stessa categoria, Alessandro Foti, ad e dg di FinecoBank, è stato riconosciuto come miglior ceo in Europa nel settore bancario.

La cfo Lorena Pelliciari è stata nominata “Best cfo” dal voto degli investitori, mentre il team investor relations si è classificato al primo posto assoluto nelle categorie “Best Ir Program” e “Best Ir Event”, con Franca Cavalieri d’Oro riconosciuta dagli investitori “Best IR Professional”.

L’edizione 2022 del sondaggio All-Europe Executive Team, condotto da Institutional Investor, ha coinvolto oltre 1.380 investitori istituzionali e analisti che hanno votato circa 632 società operanti nel settore. Il riconoscimento ricevuto rafforza così il posizionamento di FinecoBank tra i più importanti e riconosciuti player del settore bancario e finanziario a livello internazionale.

Alessandro Foti, ad e direttore generale di Fineco ha dichiarato: “Questi riconoscimenti rappresentano un’ulteriore conferma dell’apprezzamento della comunità finanziaria per Fineco, anche per quanto riguarda gli aspetti Esg, a testimonianza dell’impegno concreto della Banca nel suo percorso di crescita sostenibile e della sua filosofia che si è sempre contraddistinta per la grande attenzione al cliente e la massima trasparenza. Siamo particolarmente orgogliosi per i riconoscimenti al board della Banca e ai diversi team: rappresentano una conferma del grande valore della componente umana, elemento imprescindibile della nostra crescita sul quale investiremo sempre di più anche in futuro”.