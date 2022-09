Voto: nel “day after” Piazza Affari fa meglio dei listini europei

Mercato azionario positivo in avvio di seduta dopo l’esito del voto che ha visto prevalere il centrodestra.

In apertura Piazza Affari si comporta meglio delle altre Borse europee che avviano invece in calo la prima seduta della settimana. Gli investitori stanno concentrando la loro attenzione verso l'andamento dell'economica globale con l'aumentare dei rischi di recessione.

Lo spread è invece in rialzo: in avvio, il differenziale tra Btp e Bund tedeschi si attesta a 237 punti base rispetto ai 233 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano sale a 4,47%.

In sintesi, l’esito della tornata elettorale in Italia non ha provocato finora scossoni in Borsa, che anzi sta migliorando.

"Ci aspettiamo una reazione di mercato piuttosto tranquilla in termini di spread sul decennale Btp nel breve termine dal momento che l'esito delle elezioni è stato ampiamente in linea con le previsioni. Qualche ricopertura è possibile dato che gli investitori hanno approcciato le elezioni moderatamente corti di Btp e dal momento che il rischio lo scenario di una vittoria schiacciante della desta era scontato". Questo il commento degli analisti di Unicredit, come riporta Radiocor, all'esito delle elezioni politiche in Italia che hanno visto la coalizione di centrodestra raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi sia alla Camera sia al Senato. "Continuiamo ad aspettarci che lo spread BTp-Bund tratti vicino ai 250 punti base fino a fine anno" aggiungono da Unicredit.

Per Andy Mulliner, head of global aggregate strategies di Janus Henderson, "in definitiva, si tratta del risultato che il mercato si aspettava e potrebbe esserci quindi un modesto vantaggio nelle sfumature del risultato. Tuttavia, il mercato si aspetta che anche un governo di destra non possa permettersi di buttare all'aria l'attuale piano di recupero e resilienza che è alla base dell'accesso dell'Italia ai sostanziosi fondi Next Generation EU, ipotesi che potrebbe essere messa alla prova nei prossimi giorni e con essa lo spread tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e tedeschi".