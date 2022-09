Credit Suisse: quando la ricchezza è una questione di famiglia

Nonostante il passaggio generazionale, e il conseguente trasferimento della ricchezza, sia una sfida ben nota, la gestione dei rapporti all’interno della famiglia resta per i single family office una sfida di business significativa. A ribadirlo è Credit Suisse che ha dedicato alla questione un approfondimento con il Single family office (Sfo) Survey Report 2022 realizzato nel mese di gennaio.

Il sondaggio, condotto su 116 risposte dagli Sfo situati in 50 Paesi in Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia, ha rivelato che per oltre la metà degli interpellati (53%) è difficile includere la successiva generazione nel processo decisionale e nella gestione del trasferimento della ricchezza.

Un quarto (26%) ha indicato che i rapporti all’interno della famiglia rappresentano una sfida di business significativa. I membri più giovani della famiglia sono spesso orientati a idee e obiettivi ispirate a uno scopo, in particolare la sostenibilità, l’innovazione e la trasparenza. In molti casi, però, non hanno alcuna voce in capitolo (31%).

Il 54% degli intervistati ha indicato la strategia d’investimento e l’asset allocation come una delle tre principali sfide, mentre il 47% il raggiungimento di obiettivi di rendimento annuali.

Thomas Ang, responsabile globale di family office services di Credit Suisse, ha dichiarato: “Con il loro obiettivo di garantire prosperità a lungo termine, molti Sfo stanno reagendo alle sfide odierne in modo analogo, ad esempio spostando la loro strategia d’investimento verso la conservazione più che verso la crescita della ricchezza, in un contesto economico in cui l’inflazione minaccia di erodere il valore. L’indagine del 2022 ha inoltre indicato che gli Sfo devono ancora trovare una soluzione all’annosa sfida di gestire i conflitti generazionali: la preoccupazione principale dei manager degli Sfo è di trasferire agevolmente la ricchezza ai membri più giovani della famiglia, che potrebbero avere priorità e propensione al rischio diverse”.

Le differenze regionali appaiono evidenti quando si tratta di capire chi prende le decisioni. In Asia il 61% ha dichiarato che le decisioni d’investimento vengono prese da determinati membri della famiglia, una percentuale che in Europa scende al 39%. Per contro, il 50% degli Sfo in Europa dichiara di avvalersi di comitati d’investimento strutturati contro un risicato 17% in Asia.

In media negli ultimi due anni ogni Sfo intervistato ha riportato di essere stato coinvolto in sette transazioni private. Un tale forte interesse può derivare dal fatto che la ricchezza della famiglia proviene spesso da un’impresa familiare privata.

Quando si tratta di individuare buoni affari, due terzi dichiarano di ricorrere alle conoscenze personali come fonte primaria e il 42% dichiara di utilizzare fondi di private equity o venture capital.

Il momento preferito per partecipare a un deal è la fase iniziale: il 68% degli Sfo indica una partecipazione a finanziamenti di serie A e B. I tre settori principali sono le tecnologie innovative (in particolare FinTech e BioTech), il settore informatico e quello immobiliare.

I criteri Esg non esercitano ancora un'influenza determinante sulle strategie d’investimento degli Sfo: quasi la metà degli intervistati (45%) dichiara di non destinare fondi a investimenti sostenibili.

Le ragioni indicate per cui non si persegue un investimento sostenibile sono nell’ordine: che non rientra nella strategia della famiglia (23%), ha performance difficili da misurare (20%) e rendimenti più bassi (11%). Si citano anche il rischio così come la mancanza di opportunità e di prodotti d’investimento sostenibili. Solo gli Sfo più grandi e quelli dell’area Emea tendono a investire una buona parte del loro portafoglio in modo sostenibile.