Da WisdomTree un Etf per investire sulla mobilità del futuro

WisdomTree ha lanciato il WisdomTree Global Automotive Innovators Ucits Etf (Wcar). Quotato su Börse Xetra e Borsa Italiana, Wcar intende replicare il prezzo e la performance di rendimento, al lordo di commissioni e spese, dell’indice WisdomTree Berylls LeanVal Global Automotive Innovators Ntr e ha un Ter dello 0,45%.

L’Indice è progettato per replicare le performance delle aziende globali, impegnate nello sviluppo futuro del settore automobilistico e della mobilità, che soddisfano i criteri Esg (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.

Christopher Gannatti, global head of research, WisdomTree, ha dichiarato: “L’industria automobilistica e della mobilità si sta spostando da un ecosistema tradizionale a un ecosistema multimodale esteso che sfrutta le nuove tecnologie e tenta di decarbonizzare i servizi di trasporto. Tale evoluzione rappresenterà una forza trainante di ulteriori investimenti e, in ultima analisi, di trasformazione del settore. Si è creato un evidente divario per un Etf in grado di fornire un’esposizione geografica e settoriale diversificata, che include le società importanti oggi e che ha individuato le aziende capaci di trarre il massimo beneficio dall’ulteriore proliferazione del tema, destinate quindi a crescere di conseguenza. E’esattamente il prodotto che abbiamo costruito”.

Per sviluppare Wcar, WisdomTree ha collaborato con Berylls Strategy Advisors (Berylls) e LeanValResearch (LeanVal).

Alexis Marinof, head of Europe, WisdomTree, ha aggiunto: “La collaborazione con gli esperti di settore Berylls e LeanVal ci ha permesso di sviluppare un indice capace di fornire una visione olistica dell’industria automotive esistente ma anche dell’industria della mobilità del futuro a livello globale. Il lancio di questo nuovo prodotto rafforza il nostro impegno nel fornire esposizioni tematiche differenziate e più pure di quelle che si possono trovare altrove in un wrapper Etf. Il nostro approccio, guidato da esperti per la costruzione di prodotti Etf tematici, continua ad attirare gli investitori disposti a guardare oltre i benchmark tradizionali per ottenere la diversificazione del portafoglio”.

L’Indice replicato da Wcar rappresenta il primo indice puro che copre l’intero ecosistema globale dell’automotive e della mobilità e considera le strategie orientate al futuro delle aziende, includendo le 100 società quotate in borsa più rilevanti e promettenti in tutto il mondo. L’indice comprende: produttori di apparecchiature originali, fornitori, concessionari di auto, fornitori di servizi di mobilità e fornitori d’infrastrutture. Ciò consente all’Etf di catturare anche quattro megatrend che definiranno la trasformazione del settore automobilistico e della mobilità globale: connettività, guida autonoma, mobilità condivisa ed elettrificazione.