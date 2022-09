Ecco perché guardare al credito investment grade

Gli investitori sono alla ricerca della migliore allocazione dei loro portafogli data la sempre più probabile recessione globale. L’analisi a cura di Mark Dove, junior credit portfolio manager.

“Con una recessione globale che sembra sempre più probabile nel prossimo futuro, gli investitori sono alla ricerca della migliore allocazione dei loro portafogli. A nostro avviso, il credito investment grade appare interessante sulla base dei rendimenti corretti per il rischio.



Le aspettative sul percorso di rialzo dei tassi d'interesse e il suo effetto sui mercati del reddito fisso hanno spinto i rendimenti delle obbligazioni investment grade statunitensi a 1-5 anni al 4,80% (come misurato dall'indice Bloomberg Us Corporate 1-5 Years Tr), rispetto al rendimento medio degli utili dell'S&P 500 del 5,29%, un rapporto di appena 1,1x - il più basso degli ultimi cinque anni.



In Europa, i rendimenti dei corporate investment grade a 1-5 anni sono ancora più alti, pari al 5,99%, se coperti in Usd con forward a 3 mesi.



Per quanto riguarda il rischio, invece, la volatilità a 12 mesi dell’S&P è 7,4 volte superiore a quella dei corporate investment grade a breve scadenza, nonostante i livelli record di volatilità registrati quest'anno sui mercati del reddito fisso. Livelli di rendimento simili a fronte di un rischio notevolmente inferiore rendono il credito investment grade interessante da una prospettiva di valore relativo.”