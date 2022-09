Legal & General rafforza il team italiano

Legal & General Investment Management (Lgim) rafforza il team italiano con tre nuovi ingressi: quello di Valentina Valdameri, senior business development manager; di Paolo Sarti, sales executive a supporto del team di sales e di Elena Caturano, office manager e marketing support. Inoltre, comunica anche lo spostamento dei suoi uffici in una nuova sede nel centro di Milano, in Piazza della Repubblica.

Le tre posizioni sono state create dalla società in relazione al suo continuo percorso di internazionalizzazione e sono parte della strategia di crescita di Lgim in Europa.

Valentina Valdameri risponderà direttamente al country head per l’Italia, Giancarlo Sandrin, con l’obiettivo di consolidare e ampliare il presidio della società presso i clienti sia wholesale sia istituzionali. Già in Lgim nel 2019, vanta esperienze anche in Legg Mason e Fidelity International, dove ha ricoperto ruoli analoghi. Rientra in Lgim a partire da settembre.

Paolo Sarti in precedenza ha lavorato in Schroders e Invesco, mentre Elena Caturano arriva da Fidelity International. Anche il loro arrivo si inserisce in un’ottica di supporto ai diversi canali. Il team italiano, in costante crescita, arriva quindi a contare sei professionisti.

Commentando i nuovi inserimenti, Giancarlo Sandrin, country head per l’Italia di Lgim, ha dichiarato: “L’Italia è da sempre un mercato chiave per Lgim e siamo lieti di dare il benvenuto a Valentina, Paolo ed Elena che, grazie alla loro esperienza, ci permetteranno di sviluppare ulteriormente il nostro business. Negli ultimi anni, l’offerta della società su Borsa Italiana è cresciuta considerevolmente, arrivando a comprendere un’ampia gamma di Etf e fondi attivi che soddisfino la crescente domanda degli investitori per la diversificazione e per prodotti sempre più sofisticati. Queste nuove nomine, assieme con l’apertura dei nostri nuovi uffici, consentiranno un miglior supporto e una più stretta collaborazione con i clienti di oggi e di domani”.

Steven de Vries, head of wholesale distribution per l’Europa, il Regno Unito e l’America Latina di Lgim, ha aggiunto: “Il rafforzamento del team italiano di Lgim dimostra l’intenzione della società di attuare un’ambiziosa strategia di crescita in Europa, che mira a espanderne la presenza sia in loco che a livello internazionale. Riteniamo che l’ampliamento del team in Italia ci permetterà di crescere in questo mercato a un ritmo ancora più spedito”.