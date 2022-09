Private equity: Goldman Sachs chiude fondo da 9,7 miliardi di dollari

Come anticipato da Reuters, Goldman Sachs ha chiuso la raccolta di "West Street Capital Partners VIII", un fondo di private equity da 9,7 miliardi di dollari, che risulta quindi il più grande di questo tipo per la banca statunitense dal 2007. Il fondo è gestito da Goldman Sachs Asset Management, che gestisce 2,5 trilioni di dollari di asset, di cui 176 miliardi di dollari in private equity.

Il fondo punta a investire in società con un valore aziendale compreso tra 750 e 2 miliardi di dollari, portando a termine (in media) deal da 300 milioni di dollari per acquisire partecipazioni di controllo in società attive nei settori dei servizi finanziari, dell'healthcare, dei consumatori, della tecnologia e del cambiamento climatico

Il fondo, tra gli altri asset, ha già investito a maggio in Norgine, una società farmaceutica europea, Nippo Corp, una società di pavimentazione stradale in Giappone, e Parexel, un'organizzazione di ricerca clinica.

Il capitale del fondo è stato raccolto presso un gruppo eterogeneo di investitori istituzionali e high net worth, insieme a un significativo impegno da parte di Goldman Sachs e dei suoi dipendenti.

Julian Salisbury, global co-head di Goldman Sachs Asset Management, ha dichiarato: "Il private equity è un pilastro della nostra piattaforma leader nel settore degli alternativi. Questa raccolta si basa sulla nostra storia trentennale in questo settore, man mano che continuiamo a espandere il nostro business e a rendere la nostra offerta di alternativi disponibili a una gamma di investitori più ampia. Con l'ampia trasformazione in atto in tutti i settori, guidata da cambiamenti tecnologici, industriali e geopolitici, vediamo molte opportunità per identificare aziende leader e sostenere la loro crescita in un contesto macro incerto, sfruttando la dimensione, le risorse e il network globale di Goldman Sachs."