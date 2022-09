Assogestioni: ad agosto fondo mio non ti conosco. Fuga da flessibili e bilanciati

Dopo il sole di luglio, ad agosto tornano ad addensarsi le nubi sul cielo del risparmio gestito.

Secondo i diffusi oggi da Assogestioni, la raccolta netta è tornata in territorio negativo di 393 mln euro, per un patrimonio complessivo pari a 2.282 mld euro.

A dominare è stato il fattore volatilità. In particolare, secondo le stime dell’Ufficio Studi, l’effetto mercato ha avuto un impatto negativo del 2,2% sull’andamento delle masse.

Torna leggermente in territorio negativo la raccolta dei fondi aperti (-328 mln euro), anche se dallo spaccato della macrocategoria emerge la resilienza dei fondi azionari, che ad agosto hanno raccolto oltre 660 mln euro, segnalando come parte dei sottoscrittori stia ancora approfittando dei cali di mercato per aumentare l’esposizione al comparto più rischioso.

Resta positivo, dopo la virata di luglio, anche il dato sui prodotti obbligazionari (20 mln euro), mentre flessibili e bilanciati registrano deflussi rispettivamente di 547 e 91 mln euro.

Andamento con segno più anche per i fondi chiusi a 120 mln euro, dato che porta l’ammontare totale del patrimonio delle gestioni collettive a 1.199 mld euro, equivalenti al 52,5% del totale.

Le gestioni di portafoglio retail a fine agosto hanno raccolto 370 mln euro, mentre quelle istituzionali hanno subito 555 mln euro di deflussi, per un bilancio complessivo sulle gestioni di portafoglio pari negativo per 185 mln euro. Il patrimonio ammonta così a 1.084 mld euro, pari al 47,5% del totale.

Se si guarda alla performance delle singole realtà, Intesa Sanpaolo mantiene la rotta e si conferma sul podio con flussi pari a oltre 469 milioni. A seguire si collocano Bnp Paribas (323 milioni) e Amundi (272). Appena sotto il podio si trova Mediolanum con 269 milioni di euro. In fondo alla classifica troviamo invece Generali (-1,6 miliardi): un risultato dovuto prevalentemente a flussi sui fondi monetari all’interno dei mandati assicurativi in gestione, come precisa la società.