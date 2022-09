Da Societe Generale tre Etn su indici azionari tematici

Societe Generale amplia la gamma di Sg Etn quotati sull’EtfPlus con tre nuovi strumenti su indici azionari tematici.

Con questa nuova emissione la società mette a disposizione degli investitori italiani tre nuovi strumenti che consentono di prendere posizione su temi differenti di grande attualità: inflazione (inflation proxy), mobilità del futuro ed energie rinnovabili.

Nel dettaglio i nuovi Etn sono:

Sg Etn Inflation Proxy: il prodotto replica (al lordo dei costi, imposte e altri oneri) l’indice Sgi Inflation Proxy Index Cntr costituito da un paniere di 100 azioni, selezionate secondo una metodologia sistematica sviluppata da Societe Generale, che presentano la maggiore correlazione positiva a tre indicatori rappresentativi dell’andamento dell’inflazione;

Sg Etn Mobilità del futuro: il prodotto replica (al lordo dei costi, imposte e altri oneri) l’indice Solactive Smart Mobility Eur Index Cntr che fornisce un’esposizione globale a 50 società legate alla transizione dell'industria della mobilità, attraverso attività quali: guida autonoma e componenti smart, produzione di batterie, infrastruttura di ricarica, auto sostenibili, idrogeno, micromobilità e infrastrutture di trasporto pubblico;

Sg Etn Energie Rinnovabili: il prodotto replica (al lordo dei costi, imposte e altri oneri) l’indice Sgi European Renewable Energy Index che fornisce un’esposizione alle 10 società europee a maggior capitalizzazione attive nel settore delle energie rinnovabili (biocarburanti, energia geotermica, energia marina, energia solare, energia idrica ed energia eolica).

Questi nuovi prodotti ampliano ulteriormente la gamma di Etn tematici di Sg - che include già quattro Etn legati ai temi del Metaverso, dell’Estrazione di Uranio, dell’Idrogeno e all’Indice Mib®Esg.

Costanza Mannocchi, head of exchange traded products di Societe Generale in Italia, ha commentato: “La quotazione sul mercato Etfplus di questi nuovi Sg Etn tematici conferma la volontà di Sg di soddisfare specifiche esigenze degli investitori consentendo loro di accedere facilmente ed efficacemente a temi di investimento di grande attualità. Sg persegue l’obiettivo di consolidare la propria leadership nel campo dei prodotti quotati in Italia, affiancando alla ricerca di nuovi sottostanti anche la tempestività nel mettere a disposizione gli strumenti sul mercato nonché la qualità della struttura dei prodotti stessi e del market making”.