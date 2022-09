Euronext Growth Milan, Franchetti ammessa alle negoziazioni

Franchetti, società a capo dell’omonimo gruppo pioniere nel campo della gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle infrastrutture, dei ponti e viadotti in particolare, comunica di aver ottenuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan, dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie, con una raccolta complessiva pari a circa euro 2,5 milioni, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla società a Integrae sim.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Franchetti S.p.A. e dei warrant denominati “Franchetti 2022-2025”è stata fissata per giovedì 29 settembre.

“La quotazione in borsa è un passo importante e fondamentale a sostegno della crescita della società. Portiamo un nuovo approccio e soluzioni all'avanguardia all’urgente domanda di sostenibilità, sicurezza e resilienza delle infrastrutture essenziali come i ponti, le strade e viadotti -ha affermato Paolo Franchetti, ceo e presidente del consiglio di amministrazione di Franchetti S.p.A.- Gli investitori qualificati che ci hanno dato fiducia lo hanno compreso bene e sanno che potranno cogliere l’onda della ricostruzione e manutenzione delle infrastrutture che connettono il territorio in molti Paesi avanzati. Solo nel nostro Paese si stima che siano circa 150 mila i ponti che hanno bisogno di monitoraggio e interventi di manutenzione. Le nostre soluzioni proprietarie, basate sull’intelligenza artificiale e l’analisi predittiva dei dati, permettono di stimare in modo rapido e sicuro il ciclo di vita delle infrastrutture, pianificare tempi e tipologia di interventi garantendo una più efficiente e sostenibile allocazione delle risorse. Il capitale raccolto ci permetterà di investire in ricerca e sviluppo e competenze. Intendiamo crescere, anche per linee esterne, in Italia e all’estero, ad esempio in Paesi quali il Brasile e nel Nord America, dove siamo già presenti e dove intendiamo cogliere le ampie potenzialità di sviluppo”.

L’ammissione alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan è avvenuta a seguito del perfezionamento del collocamento, al prezzo di 3 euro per azione ordinaria, di massime n. 833.000 azioni ordinarie rinvenienti dall’aumento di capitale rivolto a primari investitori, di cui n. 733.000 di nuova emissione alla data di inizio negoziazioni e n 100.000 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over allotment, concessa dall’azionista Franchetti Holding S.r.l. a Integrae sim in qualità di global coordinator.

Il controvalore del collocamento è pari a euro 2.499.000 di cui 2.199.000 in aumento di capitale, ed 300.000 derivante dall’esercizio dell’opzione di over allotment (in aumento di capitale).

L’operazione ha previsto anche l’emissione di massimi n. 2.124.750 Warrant denominati “Warrant Franchetti 2022-2025” da assegnare gratuitamente i) n. 416.500 warrant nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 2 azioni ordinarie ai sottoscrittori delle azioni nell’ambito dell’offerta o dell’esercizio dell’opzione di over allotment alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull’Euronext Growth Milan ii) e massimi n. 1.708.250 warrant nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 4 azioni ordinarie, a tutti i titolari delle azioni ordinarie della società nella data definita congiuntamente con Borsa Italiana, secondo il calendario negoziazioni di Borsa Italiana, individuata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre da parte dell’assemblea di Franchetti.