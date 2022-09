Ocf: sospeso consulente ex Fideuram

Il Comitato Di Vigilanza dell’organismo di Vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari ha sospeso in via cautelare dall’esercizio dell’attività il sig. D. T. a seguito delle segnalazioni ricevute da Fideuram, rete di appartenenza del consulente abilitato all’offerta fuori sede.

Le prime segnalazioni di irregolarità arrivano al Comitato di Vigilanza il 2 dicembre del 2021-

Come si legge dal testo del provvedimento nr. 1939, “Dalle verifiche svolte, Fideuram ha rilevato un flusso di denaro in uscita dai conti correnti bancari di due clienti, [xxxxxxx], per complessivi 15.000 euro in favore del Sig. T.. Con riferimento alle suddette operazioni l’Intermediario ha rilevato che l’operatività dispositiva via web risulta proveniente da un indirizzo Ip appartenente alla rete aziendale - per quanto riguarda i bonifici di 5.000 e 3.000 euro - e da un indirizzo Ip privato, in uso anche al Sig. T,, per il bonifico di 7.000 euro”.

Nel contempo una cliente, prosegue il testo della delibera “ha presentato reclamo disconoscendo le due operazioni di bonifico per complessivi 10.000 euro disposte tramite home banking, lamentando di aver comunicato i propri codici di accesso al consulente al solo scopo di ricevere informazioni sull’andamento degli investimenti”.

L’intermediario ha inoltre rilevato la difformità della firma della [omissis], apposta sulla modulistica cartacea dispositiva di n. 2 operazioni di giroconto, 25 ottobre e 12 novembre 2021 per complessivi 55.000 euro, in uscita verso un rapporto di conto corrente alla stessa intestato presso Intesa Sanpaolo ”. La cliente ha poi disconosciuto le firme apposte sui moduli.

In riferimento a questa operatività, in occasione dell’incontro del 17 novembre 2021 con il personale dell’intermediario, il Sig. T. ha riferito:

“ - che i n. 2 bonifici disposti a suo favore dal c/c intestato alla [omissis], dalla stessa disconosciuti, “trattasi di operazioni concordate con la cliente finalizzate all’acquisto di criptovaluta a nome del consulente sul rapporto a lui intestato, ma di fatto eseguite per conto della stessa, aggiungendo di non aver ancora proceduto all’acquisto di tali valute virtuali per condizioni di mercato non favorevoli, ma allo stesso tempo di non disporre allo stato attuale dell’intera somma”;

- di utilizzare il proprio conto corrente [omissis] per operare personalmente in criptovalute;

- di “aver apposto di proprio pugno le firme per conto della cliente in calce alla modulistica” dispositiva delle n. 2 operazioni di giroconto dalla posizione della [omissis] presso Fideuram in favore del c/c alla medesima intestato presso Intesa Sanpaolo;

- di aver ricevuto 5.000 euro sul citato conto corrente presso Hype, da parte del cliente, [omissis], come “aiuto finanziario da lui richiesto e concessogli dal cliente, suo amico, per far fronte a impellenti difficoltà finanziarie”.

Al riguardo, l’intermediario ha evidenziato che il consulente ha fornito una ricostruzione confusa e contraddittoria, dichiarando “dapprima […] di un prestito, poi di un riconoscimento concessogli dal cliente per il guadagno ottenuto su un investimento […] per poi tornare alla versione iniziale aggiungendo che “in teoria” il [omissis] dovrebbe aver memoria di tale operazione”.

Tale operatività è stata disposta per il tramite del proprio pc in quanto “abitualmente si recava sia presso l’abitazione della [omissis] sia presso l’azienda del [omissis], i quali erano soliti comunicargli verbalmente il codice OTP ricevuto sui relativi smartphone per il successivo inserimento in procedura, finalizzato alla validazione delle operazioni”.

Con nota del 7 febbraio 2022 Hype S.p.A. ha confermato che sul conto n. [omissis] intestato al Sig. T. risultano essere stati accreditati complessivi 10.000 euro, tramite le suddette due operazioni di bonifico da parte di un conto corrente riconducibile alla cliente.

Con successiva nota del 24 febbraio 2022 (prot. n.14266/22), Fideuram ha trasmesso, tra l’altro, copia di ulteriori reclami presentati dai clienti assegnati alle cure del consulente, aventi ad oggetto la sottoscrizione del servizio di consulenza evoluta “Sei” che gli stessi ritengono “di non aver sottoscritto o di averlo fatto senza averne la piena cognizione” chiedendo la revoca e la restituzione delle relative commissioni addebitate, pari a complessivi 11.065,66 euro.

L’Organismo di Vigilanza ha quindi disposto la sospensione cautelare dato che i comportamenti posti in essere dal consulente rappresentavano una grave violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per aver:

- acquisito la disponibilità di somme di pertinenza del cliente;

- perfezionato operazioni non autorizzate dal cliente a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo;

- contraffatto la firma del cliente su modulistica contrattuale e altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere;

- art. 159, comma 6, per aver ricevuto dal cliente forme di finanziamento;

- art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente.