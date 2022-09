Porsche sfida i mercati: sarà in grado di tenere la valutazione dell'Ipo?

Secondo quanto riportato dalla stampa, lo spin-off di Volkswagen sembra destinato a raggiungere il prezzo più alto della sua gamma, con una capitalizzazione di mercato di circa 75 miliardi di dollari e una delle più grandi Ipo europee di sempre. L’analisi a cura di Ben Laidler, global markets strategist.

“Il costruttore di auto di lusso Porsche si appresta a sfidare con il botto la siccità globale delle quotazioni in borsa di quest'anno. Secondo quanto riportato dalla stampa, lo spin-off di Volkswagen sembra destinato a raggiungere il prezzo più alto della sua gamma, con una capitalizzazione di mercato di circa 75 miliardi di dollari e una delle più grandi Ipo europee di sempre.

In questo modo Porsche diventerebbe la quinta casa automobilistica mondiale quotata in borsa, subito dopo la casa madre Volkswagen e ben prima di General Motors. Si tratta di un risultato ancora più importante in un anno in cui l'attività globale di Ipo è scesa di oltre il 60%. E i deboli mercati azionari hanno toccato nuovi minimi dell'anno.

Un'Ipo di successo sarà accolta con favore dalla casa madre Volkswagen, che riceverà miliardi per finanziare la transizione verso i veicoli elettrici, e dai suoi azionisti, che riceveranno un cospicuo dividendo sui proventi di Porsche.

Riteniamo che Porsche rappresenti l'eccezione globale delle Ipo piuttosto che l'inizio di una nuova ripresa delle quotazioni. Si tratta di una combinazione unica di forte riconoscibilità del nome, marchio premium, sostegno di una grande casa madre e una precedente storia di quotazione in borsa.

Probabilmente, però, la prova più grande deve ancora arrivare. Porsche deve realizzare il suo piano di crescita dei volumi e dei margini di profitto in un contesto di rallentamento dell'economia globale. Questo le permetterebbe di evitare il calo di prezzo del 45% registrato quest'anno dall'indice Renaissance International Ipo dei titoli quotati di recente.”