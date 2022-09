21Shares, Ethereum Core Etp sbarca su Xetra

Il 21Shares Ethereum Core Etp, che con il suo Ter di 0.21% annuo rappresenta il prodotto più economico della sua categoria, da oggi è disponibile anche su Deutsche Börse Xetra in euro.

Lanciato da 21Shares AG su Six Swiss Exchange in dollari lo scorso 21 settembre, questo prodotto ha l’obiettivo di attrarre la liquidità globale di quegli investitori in cerca di una posizione verso Ethereum. Questo Etp è totalmente collateralizzato ed è il meno costoso al mondo nella sua categoria, vantando un Ter di ben 44 punti base in meno rispetto al secondo prodotto più economico su Ethereum.

Massimo Siano, managing director head of Southern Europe di 21Shares, ha dichiarato: “Poco più di sette giorni fa, 21Shares lanciava un Etp che replicava i meccanismi che regolano un nostro prodotto di grande successo, il Cbtc, ma per Ethereum. Il fatto che oggi questo sia quotato anche su Deutsche Börse Xetra rappresenta un importante passo avanti per il nostro business, in quanto Ceth consentirà di avere un’esposizione verso Ethereum a una platea più ampia di investitori che vogliono crearsi una posizione con l’Etp meno costoso al mondo della sua categoria.”