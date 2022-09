Copernico mette il turbo e si prepara a crescere

Copernico Sim ha chiuso il primo semestre in utile, migliorando i principali indicatori di produzione e proseguendo l’attività di investimenti e sviluppo volti a sostenere la crescita a medio termine.

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno appena approvata dal consiglio di amministrazione della società, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha evidenziato:

– Utile netto pari a 68.151 euro (rispetto a una perdita di euro 109.392 nel corrispondente periodo del 2021)

– Commissioni attive in crescita dell’11% e pari 4,45 milioni di euro

– Margine di intermediazione in crescita del 16,27% e pari a 1,93 milioni di euro

– Raccolta netta pari a 44,80 milioni di euro, con un incremento del 9%

Nel corso della seconda parte dell’esercizio, la società intende proseguire l’attività di sviluppo finalizzata ad efficientare i servizi offerti, con riferimento, in particolare, al servizio di consulenza evoluta private, che prevede la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti abbinata al servizio di ricezione e trasmissione ordini (RTO).

È intenzione della società proseguire inoltre l’attività di selezione e reclutamento di nuovi consulenti finanziari con adeguata esperienza e professionalità in grado di rafforzare il processo in corso di incremento del portafoglio medio.

Il presidente del consiglio di amministrazione, Saverio Scelzo, ha commentato così la situazione finanziaria: “E’ fonte di grande soddisfazione, in un quadro finanziario incerto come l’attuale, chiudere il primo semestre 2022 in utile, con risultati operativi molto positivi. Gli investimenti effettuati nei precedenti esercizi finalizzati alla crescita, mediante il rafforzamento del brand aziendale, una maggiore articolazione dell’offerta dei servizi e una struttura organizzativa più efficiente, cominciano a dispiegare i propri effetti positivi, lasciando trasparire ottimismo anche per la seconda parte dell’esercizio”.