Hsbc seleziona i best performer dell’economia circolare

Hsbc asset management guarda alle potenzialità dell’economia circolare con il lancio del fondo Hsbc GIF Global Equity Circular Economy, gestito da Benedicte Mougeot, portfolio manager e head of climate equity, e da Francois Travaille, co-portfolio manager.

Il fondo investirà in circa 60 società che stanno promuovendo la transizione verso un’economia circolare a livello globale, mediante l’eliminazione dei rifiuti e dell’inquinamento, la conservazione dei prodotti e dei materiali in uso e la rigenerazione dei sistemi naturali. Il fondo, conforme all'art.9 della Sfdr, sarà indipendente rispetto ai benchmark e adotterà un approccio bottom-up e high conviction per la selezione dei titoli. Non ci saranno allocation fisse tra aree geografiche, sottosettori o società.

Benedicte Mougeot, portfolio manager e head of climate equity, ha affermato: “Il lancio di questo fondo vuole contribuire a finanziare la transizione verso modalità più sostenibili di gestione delle risorse e dei rifiuti, offrendo al contempo agli investitori la possibilità di accedere a opportunità di investimento uniche.”

Erin Leonard, head of sustainability di Hsbc asset management, ha aggiunto: “Ogni anno consumiamo l’equivalente di 1,8 pianeti in termini di risorse e le fonti primarie stanno diventando sempre più scarse. È necessario che le aziende adottino modelli di produzione e di consumo più intelligenti. Il fondo supporterà le aziende leader in questo importantissimo ambito dell’innovazione”.