La Fed pronta ad un secondo passo falso? E In Europa un secondo whatever it takes non ci sarà

I prezzi del gas naturale europeo, in calo dal picco di fine agosto, sono aumentati del 17% ieri, mentre il petrolio greggio ha guadagnato il 2,30% alla notizia che la Russia ora vuole che l'Opec+ tagli la produzione mentre si avvicina la data in cui scatteranno i divieti per il commercio di prodotti petroliferi provenienti dalla Russia. L’analisi a cura di Ipek Ozkardeskaya, senior analyst.

“Il gas naturale russo sta ora gorgogliando da qualche parte nel Mar Baltico, davanti agli occhi inorriditi di centinaia di milioni di europei che soffrono a causa di una crisi energetica storica. Come mai? Bene, non sappiamo esattamente perché, ma nella zona sono state rilevate due esplosioni che hanno danneggiato il sistema di gasdotti Nord Stream.

Sembra un incidente? Per quanto riguarda il contesto geopolitico: non proprio. E la Germania e gli Stati Uniti sospettano che si tratti di un sabotaggio da parte dei russi piuttosto che di un problema tecnico.

La cosa buona è che non c'era gas che scorreva comunque attraverso il gasdotto, poiché la Russia ha tagliato il gas europeo settimane fa. La cosa negativa è che il danneggiamento delle infrastrutture guida chiaramente le tensioni tra Occidente e Russia ad un punto di svolta soffocando sul nascere le speranze di vedere un miglioramento in tempi brevi, sia sul fronte geopolitico che su quello energetico.

È interessante notare che, anche se il barile di greggio ha flirtato con le offerte da 80 dollari in seguito al gustoso mix di notizie russe, i guadagni del greggio sono rimasti limitati.

Questo è un segno che i prezzi nei mercati petroliferi sono principalmente guidati dalle preoccupazioni relative alla domanda e a causa del rapido inasprimento della politica da parte della Federal Reserve (che porta a un rialzo insopportabile del dollaro Usa applicando una pressione insostenibile sulle altre valute e le loro politiche monetarie) le prospettive della domanda globale di petrolio sono pericolosamente in bilico, tanto che anche la notizia di una minore produzione dell'Opec non riesce a riportare i rialzisti del petrolio sul mercato.

Ma va tutto bene, dice Bloomberg, l'Europa ha abbastanza gas naturale liquefatto per superare l'inverno senza la Russia. Poi?

Inoltre, se l'escalation sul fronte energetico non fosse già abbastanza, i governi delle quattro aree dell'Ucraina occupate da Mosca hanno tutti dichiarato vittorie nei referendum con, ovviamente, una maggioranza senza precedenti di residenti che ha detto sì all'adesione alla Russia. Dopo il caos in Gran Bretagna e la vittoria dell'estrema destra in Italia, dobbiamo fare i conti fon crescenti tensioni con l'Ucraina – e siamo solo mercoledì!

Le crescenti tensioni con l'Ucraina e l'impennata dei prezzi del gas naturale alimentano le aspettative di inflazione europea, ma invano. L'Eurusd sta spingendo al ribasso rispetto al dollaro Usa poichè aumentano le preoccupazioni per una recessione.

Bloomberg Economics afferma che assisteremo ad un calo di almeno l'1% del Pil europeo a partire dal quarto trimestre e potremmo vedere la contrazione economica arrivare fino al 5% "se i prossimi mesi diventassero particolarmente gelidi" e le nazioni europee "fallissero nell’obiettivo di condividere le forniture di carburante».

Questi numeri sono brutti come quelli della recessione del 2009. Ma allora la situazione sii presentava in maniera decisamente migliore: le banche centrali infatti avevano uno spazio di azione per salvare la situazione riducendo i tassi a zero e pompando trilioni di miliardi nel sistema acquistando enormi quantità di obbligazioni sovrane affermando di essere in grado di fare "tutto quello che serve". Ora è diverso. La Banca centrale europea (Bce) dovrebbe aumentare i tassi di interesse di 75 punti base nei prossimi due incontri, il rendimento tedesco a 10 anni salirà sopra il 2,20% da meno dello 0% all'inizio dell'anno. E anche allora, l'euro dovrebbe testare lo 0,95 contro il dollaro Usa e scivolare al di sotto di questo livello.

Allo stesso modo, la sterlina rimane sotto una discreta pressione di vendita poiché i funzionari della Bank of England (BoE) stanno rischiando grosso, dicendo che è più appropriato aspettare 5 settimane prima di agire.

Nel frattempo, il Fmi ora avverte il Regno Unito sconsigliando il governo di inondare l’economia di sovvenzioni fiscali senza un vero target, mentre l'inflazione imperversa nel mondo e in casa loro, sottolineando come sia importante che la politica fiscale non funzioni con finalità trasversali alla politica monetaria.

Il Fmi fondamentalmente dice: voi, ragazzi, vi scotterete gravemente se continuate a fare quello che state facendo. Ma invano. Liz Truss probabilmente non si fermerà finché non si brucerà. La buona notizia è che si brucerà molto, molto rapidamente. Ma fino ad allora, vedremo il Regno Unito sprofondare ancora un po'. La velocità con cui la curva dei rendimenti britannici si sposta più in alto è spaventosa quasi quanto le bambine dei film horror giapponesi.

Oltre a tutto ciò, in questo momento non si può contare nemmeno sui classici beni rifugio. Non parlo più dello yen come valuta rifugio, poiché la posizione scomodamente accomodante della Bank of Japan (BoJ) continuerà sicuramente a spingere il dollaro-yen al rialzo, con pause temporanee se la BoJ interviene direttamente sui mercati valutari, il che potrebbe creare interessanti opportunità di acquisto per coloro che hanno il coraggio di nuotare contro la BoJ.

Il dollaro-svizzero, invece, sta per testare la parità. Il franco svizzero è ancora di moda, ma non come il dollaro Usa.

Altrove, l'oro viene scambiato in tandem con altri asset rischiosi, sotto la pressione insopportabile di un dollaro Usa inesorabilmente più forte. Se i prezzi dell'oro dovessero seguire il modello Abcd in auge dal 2011, potremmo persino vedere il prezzo scendere a 1260 dollari l'oncia. Non sto dicendo che accadrà, ma tecnicamente è possibile. Cosa potrebbe salvare l'oro, che quest'anno non è stato una buona copertura contro una rotta del mercato, una guerra e un'inflazione globale alle stelle? Un eventuale rallentamento dei rendimenti in aumento... forse?

La Fed sta probabilmente commettendo un secondo grande errore

Eppure, i funzionari della Fed stanno spingendo al massimo per assicurarsi che nessuno respiri. James Bullard ha detto che vede i tassi di interesse proiettarsi verso il 4,5%, esattamente un punto percentuale in più rispetto alle previsioni fatte in aprile.

Anche Neel Kashkari, solitamente ascrivibile tra le “colombe”, è caduto nel “lato oscuro” affermando che le mosse della Fed sono "appropriatamente" aggressive.

Charles Evans, invece, vede i tassi di interesse raggiungere un picco verso la soglia del 4,50-4,75%, ammettendo tuttavia un certo nervosismo e confessando i suoi timori che “si vada troppo oltre e troppo velocemente con gli aumenti dei tassi".

Ed è possibile. Spremere l'economia mondiale come un limone potrebbe non essere l'idea migliore, e andare così veloce dato il contesto mondiale – la guerra, la crisi energetica – non compenserà il fatto che la Fed ha aspettato troppo a lungo prima di agire contro l'inflazione l'anno scorso. Quindi, è ben possibile che dopo aver erroneamente insistito sul fatto che l'inflazione fosse "transitoria", la Fed possa ora fare un secondo grande errore di alzando troppo il costo del denaro.”