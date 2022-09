L’italiano Andrea Rossi alla guida del gruppo M&G

M&G plc ha nominato Andrea Rossi come prossimo amministratore delegato e direttore esecutivo.

Rossi assumerà il suo nuovo incarico il 10 ottobre succedendo a John Foley che ad aprile aveva annunciato l'intenzione di ritirarsi dopo aver guidato la società per sette anni. Foley si dimetterà dalla carica di amministratore delegato e direttore esecutivo il 10 ottobre 2022, ma rimarrà in M&G in qualità di consulente fino al 31 dicembre per garantire il passaggio di consegne.

Andrea Rossi vanta un’esperienza di oltre 20 anni nel settore assicurativo e della gestione patrimoniale a livello mondiale, maturata soprattutto nel Gruppo Axa. È stato ceo di Axa Investment Managers e membro del Group Executive Committee del Gruppo Axa per sei anni. Ha anche ricoperto ruoli senior nel settore assicurativo di Axa in Europa e a livello internazionale. Sotto la sua guida, gli asset in gestione di Axa Investment Managers sono aumentati del 55% arrivando a toccare gli 800 miliardi di euro.

Più recentemente, Andrea è stato consulente senior di Boston Consulting Group. Lascerà questo ruolo dopo la sua nomina in M&G. È anche co-fondatore di REsustain, un'azienda focalizzata sulla riduzione dell'intensità di carbonio degli immobili commerciali, dove rimarrà come amministratore non esecutivo.

Edward Braham, presidente di M&G, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nomina di Andrea Rossi a ceo di M&G. La sua profonda esperienza sia nella gestione patrimoniale globale, sia nell'assicurazione è l’ideale per M&G. ".