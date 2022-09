Ocf, radiato consulente “collezionista”…di segnalazioni

Il 14 settembre il Comitato di Vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari ha radiato il sig. E.R. , consulente abilitato all’offerta fuori sede ma attivo senza alcun incarico conferito da parte di un soggetto abilitato.

Nato a Padova il 30 luglio 1968, il consulente di lungo corso, non solo per motivi anagrafici, ma anche per il lungo elenco di segnalazioni accumulate e provenienti da una serie di banche e reti, aveva già ricevuto dall’Ocf il provvedimento di sospensione attraverso la delibera n. 1909 del 29 aprile 2022, notificata in data 5 maggio 2022.

Come si legge nel testo della delibera nr. 2009 Il provvedimento di radiazione arriva a seguito della raccolta delle evidenze documentali acquisite dall’Ufficio Vigilanza Albo concernenti il compimento di presunte condotte irregolari a cui si sono aggiunti gli esposti presentati da numerosi investitori con note del 14 aprile 2022 (prot. nn. 27058, 27060, 27062, 27063, 27065, 27066, 27068, 27070, 27071 e 27072 del 15 aprile 2022).

L’elenco delle note e dei documenti sulla base delle quali è stato assunto il provvedimento è lungo:

- note del 19 aprile 2022, 22 aprile 2022 12 maggio 2022 (prot. n. 32543 di pari data) e 30 maggio 2022 (prot. n. 36276 e prot. int. n. 2436 del 31 maggio 2022), con cui Ava Trade EU Ltd. ha trasmesso all’Organismo informazioni e documenti rilevanti in ordine alle condotte poste in essere dal sig.E.R.;

- nota di Banca Generali S.p.A. del 21 aprile 2022 e le note di IW Private Investments Sim S.p.A. del 21 aprile 2022 e 28 aprile 2022;

- note trasmesse da Barclays Bank Ireland PLC, Unicredit, Mediolanum, Intesa Sanpaolo Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare dell’Alto Adige, Banca Annia Soc. Coop., Poste Italiane S.p.A., FinecoBank S.p.A., e Banco Bpm;

- nota del 28 aprile 2022 (prot. n. 29168) con cui sono pervenute ulteriori informazioni e documenti per conto di un investitore.

Pertanto, l’Ufficio Vigilanza Albo, come esito delle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell’attività di vigilanza, ha contestato al Sig. E.R., ai sensi dell’art. 196, comma 2, del TUF, tra l’altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari,:

- art. 158, comma 1, per non avere osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, in particolare per aver:

- trasmesso a clienti e potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;

- svolto l’attività di offerta fuori sede in assenza di un incarico conferito da parte di un soggetto abilitato, peraltro attraverso un’operatività caratterizzata da una totale opacità nei rapporti intrattenuti con gli investitori;

- art. 153, comma 2, per non aver osservato l’obbligo di comunicazione della variazione dell’effettivo luogo di conservazione della documentazione.

Il provvedimento di radiazione è stato preso a seguito di alcune valutazioni che sono state inserite nel testo della delibera:

- “con riguardo alla violazione dell’art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nell’avere svolto l’attività di offerta fuori sede in assenza di un incarico conferito da parte del soggetto abilitato interessato – anche realizzando in tale ambito una intensa attività non autorizzata di trading a valere sui rapporti di pertinenza degli investitori – non è prevista una specifica sanzione, con l’effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell’Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l’altro, della loro gravità”;

- “con specifico riferimento alla gravità delle condotte riguardanti le false informazioni e l’operatività in assenza di un incarico da parte di un soggetto abilitato, va rilevato che le stesse risultano autonomamente sanzionabili con il massimo edittale. La prima condotta, infatti, deve considerarsi sanzionabile con il massimo edittale in ragione del numero di investitori coinvolti;

- in considerazione “del suo ampio arco temporale e dell’effetto decettivo in tal modo indotto; analogamente, anche la seconda condotta risulta autonomamente da sanzionare con la radiazione in ragione della radicale illiceità dell’operato del consulente e della totale opacità caratterizzante il rapporto con gli investitori, nonché delle ingenti disponibilità in tal modo investite da questi ultimi, peraltro caratterizzate da cospicue perdite. Tali circostanze devono considerarsi particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l’affidabilità del consulente ad operare sul mercato”.