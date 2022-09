Armundia testa il primo prototipo di metaverso per la consulenza

In occasione dell’evento “Armundia TalkInn 2022”, che si è tenuto ieri sera a Milano presso Tower47, Armundia Group ha voluto presentare in anteprima alla comunità finanziaria Armundia Immersive Advisory, il primo prototipo di metaverso per la consulenza bancaria, finanziaria e assicurativa disegnato e sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica (Disim) dell’Università dell’Aquila.

Il prototipo ha l’obiettivo di supportare il settore finanziario nella continua innovazione digitale dei servizi di advisory. Il funzionamento dal lato degli utilizzatori finali, il cliente e il consulente, è abbastanza intuitivo: una volta prenotato l’appuntamento da remoto o in filiale, il cliente e il banker si autenticano utilizzando un qualsiasi device fisso o portatile e, dopo aver personalizzato il proprio avatar, si connettono con il metaverso - della banca - per vivere un’esperienza tridimensionale simultanea e interattiva.

Indossando i visori di realtà virtuale, gli utenti possono immergersi in uno spazio architettonico virtuale a tu per tu con i propri alias digitali semoventi, che riproducono labiale, suoni e gestualità in tempo reale.

Nell’ambiente virtuale il consulente e il cliente interagiscono, senza alcun impedimento o limitazione, e il servizio di advisory viene agevolato da evolute funzioni di traduzione simultanea: nel metaverso sviluppato da Armundia Group il banker può dialogare con il cliente in qualsiasi lingua e raccogliere tutti i dati per la profilazione Mifid2, così come può mostrare, visualizzare e utilizzare immagini, grafici e modelli tridimensionali personalizzati a seconda delle esigenze, per poi costruire, insieme al cliente, la proposta di investimento o copertura assicurativa più vicina agli obiettivi e al profilo di rischio. L’ambiente permette di inserire qualsiasi tipo di contenuto, come ad esempio modellazioni 3D del patrimonio detenuto, grafici sul portafoglio, presentazioni interattive sulle strategie di investimento, statistiche e previsioni di rendimento.

“Questo risultato così innovativo e unico nel panorama italiano è il risultato di una nostra ricerca scientifica sul metaverso applicato all’industria bancaria e assicurativa. Abbiamo iniziato a sperimentare la realtà virtuale cinque anni fa e adesso siamo i primi ad aver ridisegnato l’experience dell’advisory finanziaria portandola nel mondo del metaverso. Poniamo così le basi per un sistema totalmente flessibile e scalabile, sicuramente valido anche per altri modelli di servizio del comparto bancario, persino la filiale” dichiara Gianluca Berghella, ceo di Armundia Group.